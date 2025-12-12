Bihar Weather: कोहरे की चादर में लिपटा बिहार, पश्चिमी विक्षोभ से लुढ़का पारा, कनकनी बढ़ी

Bihar Weather बिहार में पश्चिमी विक्षोभ और पछुआ हवा के कारण कनकनी बढ़ गई है। राज्य में 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार, इस कारण कई जिलों में न्यूनतम तापमान 8 °C से भी नीचे गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक बिहार के लोगों को कनकनी से राहत नहीं मिलेगी। IMD के अनुसार इस पश्चिमी विक्षोभ के चलते पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज आदि जिलों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है और अगले कुछ दिनों तक ठंड का असर बना रहेगा