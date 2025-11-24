Bihar Weather: बिहार में कब से पड़ेगी कड़ाके की ठंड? मौसम विभाग ने दिया अपडेट

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ठंड में वास्तविक बढ़ोतरी के लिए पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना जरूरी है। जब यह विक्षोभ उत्तर भारत की ओर आगे बढ़ता है, तभी बिहार में तीखी ठंड, घना कोहरा और न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट देखने को मिलती है। फिलहाल यह सिस्टम कमजोर है और सक्रिय नहीं हुआ है। इसलिए ठंड आने में देर हो रही है। साथ ही, बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का असर 27–28 नवंबर तक जारी रहेगा, जिससे हवा का रुख लगातार बदलता रहेगा। इस वजह से तापमान में बड़ी गिरावट दिसंबर के पहले हफ्ते से पहले आने की संभावना नहीं है। यानि बिहार में असली ठंड दिसंबर के पहले सप्ताह के बाद से ही दस्तक देने वाली है।