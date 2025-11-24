Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: बिहार में कब से पड़ेगी कड़ाके की ठंड? मौसम विभाग ने दिया अपडेट

Bihar Weather:  नवंबर का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन ठंड का असर अभी तक ज्यादा नहीं दिखा है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, बिहार में लोगों को अभी कड़ाके की ठंड के लिए इंतज़ार करना होगा। हालांकि, अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट की उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 24, 2025

फोटो: पत्रिका

Bihar Weather: बिहार में इस समय ठंड का असर उतना तेज नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में कम तापमान और सुबह-सुबह कोहरे की मार बढ़ सकती है। अगले 48 घंटों के भीतर रात के तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट संभव है। हालांकि कड़ाके की ठंड के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि या तो बारिश होनी चाहिए या फिर कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होना चाहिए, तभी ठंड का असर तेज होगा।

ठंड का असर क्यों है कम ?

इस समय बिहार में हल्की ठंड महसूस होने की सबसे बड़ी वजह बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र है। यह सिस्टम उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं को बिहार की ओर बढ़ने नहीं दे रहा है। यानी उत्तर भारत में जितनी सर्द हवाएं चल रही हैं, उनका सीधा असर बिहार तक नहीं पहुंच पा रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार, इस कम दबाव प्रणाली की वजह से बिहार में ठंडी हवाओं का प्रवाह कमजोर पड़ा है और कई इलाकों में पुरवैया हवा का रुख बना हुआ है। इसी वजह से रात के तापमान में उस तरह से तेजी से गिरावट नहीं आई जिसकी उम्मीद आमतौर पर नवंबर के आखिरी सप्ताह में रहती है। यही कारण है कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना कम दिख रही है।

दिसंबर के पहले सप्ताह के बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ठंड में वास्तविक बढ़ोतरी के लिए पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना जरूरी है। जब यह विक्षोभ उत्तर भारत की ओर आगे बढ़ता है, तभी बिहार में तीखी ठंड, घना कोहरा और न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट देखने को मिलती है। फिलहाल यह सिस्टम कमजोर है और सक्रिय नहीं हुआ है। इसलिए ठंड आने में देर हो रही है। साथ ही, बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का असर 27–28 नवंबर तक जारी रहेगा, जिससे हवा का रुख लगातार बदलता रहेगा। इस वजह से तापमान में बड़ी गिरावट दिसंबर के पहले हफ्ते से पहले आने की संभावना नहीं है। यानि बिहार में असली ठंड दिसंबर के पहले सप्ताह के बाद से ही दस्तक देने वाली है।

48 घंटे में 2 डिग्री तक गिरेगा तापमान

IMD की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि अगले दो दिनों में बिहार में रात का न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री तक नीचे जा सकता है। दिन का तापमान फिलहाल ज्यादा बदलाव के संकेत नहीं दे रहा है और अगले एक हफ्ते तक यह लगभग मौजूदा स्तर पर ही बना रह सकता है। रविवार को राज्य में दिन का अधिकतम तापमान 25.6 से 30.4 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 12.3 से 19.7 डिग्री के बीच रहा।

कोहरे से सतर्क रहें, किसानों के लिए सलाह

उत्तर और पूर्व बिहार के जिले जैसे किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में सुबह के समय कोहरा बढ़ने की संभावना है। इससे विजिबिलिटी कम होगी और सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ सकता है। वाहन चालकों को सुबह के वक्त लो-बीम हेडलाइट का इस्तेमाल करने और गति नियंत्रित रखने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए भी मौसम विभाग का सुझाव है कि जैसे-जैसे रातें ठंडी होंगी, फसलों को ओस और ठंडी हवा के असर से बचाने की तैयारी करें। जिन क्षेत्रों में हवा ज्यादा चल रही है, वहां रात के समय खेतों में नमी बचाए रखना फायदेमंद हो सकता है।

ये भी पढ़ें

कुर्सी संभालते ही एक्शन में नीतीश कुमार… निरीक्षण के लिए पहुंचे MLA फ्लैट्स, कहा- सुविधाओं में कमी नहीं होनी चाहिए
पटना
MLA Flats का निरीक्षण करते सीएम नीतीश कुमार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Weather Forecast

मौसम समाचार

Published on:

24 Nov 2025 07:27 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार में कब से पड़ेगी कड़ाके की ठंड? मौसम विभाग ने दिया अपडेट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

Bihar Politics: दिलीप जायसवाल के मंत्री बनते ही नए प्रदेश अध्यक्ष पर अटकलें शुरू, इन चार नामों पर चर्चा तेज

Dilip Jaiswal
पटना

बेटे को मंत्री बना अब जन सुराज के निशाने पर उपेंद्र कुशवाहा, मनोज भारती बोले- 2-4 और विधायकी की नर्सरी लगा दीजिए

Upendra Kushwaha
पटना

बिहार चुनाव 2025: आरजेडी की हार के लिए जिम्मेदार कौन? पार्टी या परिवार, समीक्षा करेगी टीम

पटना

बिहार में बिछेगा उद्योगों का जाल, विदेशों से भी आएंगे निवेशक… किशनगंज में उद्योग मंत्री का बड़ा ऐलान

Dilip Jaiswal
किशनगंज

बिहार चुनाव 2025: पोस्ट शेयर कर आरजेडी ने चुनाव आयोग पर कसा तंज, कहा- खाली कॉपी में ज्ञानेश ने दे दिए एक ही नंबर

Tejashwi Yadav
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.