कुर्सी संभालते ही एक्शन में नीतीश कुमार… निरीक्षण के लिए पहुंचे MLA फ्लैट्स, कहा- सुविधाओं में कमी नहीं होनी चाहिए

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए डुप्लेक्स आवासों में प्रवेश करते ही कमरे, रसोई, सीढ़ियां, पानी की सप्लाई, वेंटिलेशन और फर्निशिंग तक, हर छोटी-बड़ी चीज के बारे में जानकारी ली और उन्हें ध्यान से देखा। अधिकारियों ने बताया कि हर फ्लैट पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र और निर्वाचन क्षेत्र संख्या अंकित है ताकि आवंटन में आसानी हो। निरीक्षण के बाद नीतीश ने संतोष जताते हुए कहा कि नए विधायक आवास बहुत अच्छी तरह बने हैं। इन्हें जल्द ही सदस्यता ग्रहण करने वाले विधायकों को उनके क्षेत्र और सीनियरिटी के आधार पर दिया जाएगा।