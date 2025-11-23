Patrika LogoSwitch to English

पटना

कुर्सी संभालते ही एक्शन में नीतीश कुमार… निरीक्षण के लिए पहुंचे MLA फ्लैट्स, कहा- सुविधाओं में कमी नहीं होनी चाहिए

एक बार फिर मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद नीतीश कुमार एक्शन मोड में हैं। रविवार को उन्होंने नए बने MLA फ्लैट्स और JP गंगा पथ पर हो रहे सौंदर्यीकरण के काम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 23, 2025

MLA Flats का निरीक्षण करते सीएम नीतीश कुमार

MLA Flats का निरीक्षण करते सीएम नीतीश कुमार

बिहार विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत और एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं। रविवार को वे दरोगा राय पथ स्थित नवनिर्मित एमएलए फ्लैट्स के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। बिना किसी औपचारिक घोषणा के आए सीएम ने पूरे परिसर का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि विधायकों को रहने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।

सुविधाओं का लिया पूरा अपडेट

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए डुप्लेक्स आवासों में प्रवेश करते ही कमरे, रसोई, सीढ़ियां, पानी की सप्लाई, वेंटिलेशन और फर्निशिंग तक, हर छोटी-बड़ी चीज के बारे में जानकारी ली और उन्हें ध्यान से देखा। अधिकारियों ने बताया कि हर फ्लैट पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र और निर्वाचन क्षेत्र संख्या अंकित है ताकि आवंटन में आसानी हो। निरीक्षण के बाद नीतीश ने संतोष जताते हुए कहा कि नए विधायक आवास बहुत अच्छी तरह बने हैं। इन्हें जल्द ही सदस्यता ग्रहण करने वाले विधायकों को उनके क्षेत्र और सीनियरिटी के आधार पर दिया जाएगा।

क्वालिटी से समझौता नहीं करने का दिया निर्देश

राज्य सरकार ने विधायकों के लिए करीब 243 से अधिक आधुनिक डुप्लेक्स फ्लैट्स तैयार करवाए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आवासों का मेंटेनेंस और सुरक्षा बेहद सख्ती से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा, “जिन्हें यहां रहना है, उन्हें किसी भी सुविधा के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। समय पर काम पूरा करें और गुणवत्ता से समझौता न करें।” इसके साथ ही उन्होंने फ्लैट्स परिसर के आसपास के सौंदर्यीकरण और सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी विस्तृत जानकारी ली।

MLA फ्लैट्स के बाद सीधा पहुंचे JP गंगा पथ

MLA फ्लैट्स का निरीक्षण खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री सीधे जेपी गंगा पथ पहुंचे, जहां सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। गंगा पथ के किनारे विकसित हो रहे पार्क, बैठने की जगह, लाइटिंग और वॉकवे को देखकर उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि काम समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा होना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि पार्क एरिया में सुरक्षा के लिए मजबूत रेलिंग लगाई जाए और किनारों की लैंडस्केपिंग को आकर्षक बनाया जाए, ताकि आम लोग यहां सुरक्षित और आरामदायक माहौल में घूम सकें।

वरिष्ठ अधिकारियों की पूरी टीम रही साथ

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रमुख सचिव दीपक कुमार, सचिव कुमार रवि, सचिव डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, पटना प्रमंडल आयुक्त अनिमेष परासर, पटना डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम, नगर आयुक्त यशपाल मीणा और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

बिहार में बिछेगा उद्योगों का जाल, विदेशों से भी आएंगे निवेशक… किशनगंज में उद्योग मंत्री का बड़ा ऐलान
किशनगंज
Dilip Jaiswal

Bihar news

नीतीश कुमार

23 Nov 2025 06:18 pm

Hindi News / Bihar / Patna / कुर्सी संभालते ही एक्शन में नीतीश कुमार… निरीक्षण के लिए पहुंचे MLA फ्लैट्स, कहा- सुविधाओं में कमी नहीं होनी चाहिए

