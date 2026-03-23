बिहार की शादियों में क्या होता है कोहबर? 4 दिन तक नहीं नहाते दूल्हा-दुल्हन! जानें मिथिला की अनोखी परंपरा

सांकेतिक तस्वीर (AI Generated)
Bihar Wedding Tradition:बिहार में शादियों की कई अनोखी परंपराएं होती हैं, जो आज के जमाने में भी अपनी सांस्कृतिक विरासत से गहराई से जुड़ी हुई हैं। हाल ही में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शेजल भदौरिया का एक वीडियो फेसबुक पर वायरल हुआ है, जिसमें वह मिथिलांचल इलाके की 'कोहबर' परंपरा और उससे जुड़ी दिलचस्प रस्मों के बारे में बात करती हैं। कोहबर सिर्फ एक सजावट नहीं, बल्कि यह दूल्हा-दुल्हन के नए जीवन की शुरुआत, प्रेम, समृद्धि और खुशहाली का सबसे बड़ा सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है।
कोहबर बिहार और झारखंड राज्यों में आम एक पुरानी लोक कला और शादी की परंपरा है। इसका सीधा मतलब 'कोह' (गुफा) और 'वर' (दूल्हा) के मेल से निकला है, जिसका मतलब है दूल्हा-दुल्हन के मिलन के लिए पवित्र जगह या कमरा। असल में, यह मधुबनी (या मिथिला) पेंटिंग का एक अलग स्टाइल है, जिसे पारंपरिक रूप से शादी की रस्म के दौरान घर की पूर्वी दीवार पर नेचुरल पिगमेंट का इस्तेमाल करके बनाया जाता है।
कोहबर की सबसे खास पहचान कमरे की पूर्वी दीवार पर बनी पारंपरिक पेंटिंग होती है। इन चित्रों में कमल, मछली, बांस, कछुआ, सूर्य और चंद्रमा जैसे प्रतीकों को उकेरा जाता है, जिनका गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक अर्थ है। कमल जहां प्यार और पवित्रता का प्रतीक है, वहीं मछली खुशहाली और प्रजनन क्षमता को दिखाती है। बांस को वंश की निरंतरता और विकास का प्रतीक माना जाता है, जबकि सूरज और चांद जीवन में स्थिरता और संतुलन का प्रतीक हैं। इन पेंटिंग के जरिए, नए शादीशुदा जोड़े के लिए एक खुशहाल और समृद्ध जीवन की सामूहिक इच्छा जताई जाती है।
कोहबर शब्द का मतलब उस खास कमरे से भी है जहां दुल्हन अपनी विदाई के बाद ससुराल पहुंचने के बाद कुछ दिनों तक रहती है, और दूल्हा-दुल्हन शादी के बाद अपने शुरुआती दिन एक साथ इसी कमरे में बिताते हैं। यह परंपरा, जो बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आम है, मिथिलांचल क्षेत्र में सबसे कलात्मक और विस्तृत रूप में दिखाई देती है। इस कमरे की दीवारों पर, घर की बड़ी-बड़ी औरतें मिलकर नैचुरल पिगमेंट का इस्तेमाल करके पेंटिंग बनाती हैं, इस आर्ट को 'कोहबर आर्ट' कहते हैं। यह जगह न सिर्फ धार्मिक रस्मों के लिए ज़रूरी है, बल्कि शादी के सांस्कृतिक पहलुओं को कलात्मक तरीके से दिखाने का एक पुराना जरिया भी है।
अपने वीडियो में, शेजल भदौरिया मिथिला इलाके की एक खास रस्म के बारे में बताती हैं जो बाहर की दुनिया को हैरान करने वाली लग सकती है। मिथिला की परंपरा के अनुसार, शादी के बाद पहले चार दिनों तक दूल्हा-दुल्हन को नहाने की इजाजत नहीं होती। इसके अलावा, इस दौरान वे नमक वाला कोई भी खाना नहीं खाते। इन चार दिनों के दौरान, नया शादीशुदा जोड़ा इसी 'कोहबर घर' में सात्विक जिंदगी जीता है, जिसे इस मौके के लिए सजाया जाता है।
असल में, यह चार दिन का समय एक ट्रांज़िशन पीरियड माना जाता है, जिसमें नया शादीशुदा जोड़ा अपनी शादी के सफर के एक नए दौर में कदम रखता है। यह समय शारीरिक और मानसिक पवित्रता को बढ़ावा देने, खुद पर काबू रखने और एक-दूसरे की पर्सनैलिटी के साथ-साथ अपने नए पारिवारिक रिश्तों को गहराई से समझने के लिए होता है। इस दौरान दोनों को कोहबर घर में बुजुर्गों के आशीर्वाद और पारंपरिक गीतों के बीच रखा जाता है, ताकि वे अपने नए जीवन की नींव मर्यादा और संस्कारों के साथ रख सकें।
मिथिला में शादी तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक चौठारी' की रस्म सफलतापूर्वक न हो जाए। शादी के जश्न के चौथे दिन को चौठारी कहा जाता है। शेजल भदौरिया बताती हैं कि चौठारी के दिन दूल्हा-दुल्हन का चार दिनों का कड़ा परहेज समाप्त होता है और उन्हें विधिवत स्नान कराया जाता है। इस रस्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दुल्हन की मांग में दूसरी बार सिंदूर लगाया जाता है। यह वह खास सिंदूर होता है, जो दूल्हे के घर से 'सिंहोरा' (लकड़ी का पारंपरिक सिंदूरदान) में भरकर आता है। इस सिंदूरदान की रस्म के बाद ही विवाह की प्रक्रिया को सामाजिक और धार्मिक रूप से पूर्ण माना जाता है।
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