बिहार की शादियों में क्या होता है कोहबर? 4 दिन तक नहीं नहाते दूल्हा-दुल्हन! जानें मिथिला की अनोखी परंपरा

कोहबर शब्द का मतलब उस खास कमरे से भी है जहां दुल्हन अपनी विदाई के बाद ससुराल पहुंचने के बाद कुछ दिनों तक रहती है, और दूल्हा-दुल्हन शादी के बाद अपने शुरुआती दिन एक साथ इसी कमरे में बिताते हैं। यह परंपरा, जो बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आम है, मिथिलांचल क्षेत्र में सबसे कलात्मक और विस्तृत रूप में दिखाई देती है। इस कमरे की दीवारों पर, घर की बड़ी-बड़ी औरतें मिलकर नैचुरल पिगमेंट का इस्तेमाल करके पेंटिंग बनाती हैं, इस आर्ट को 'कोहबर आर्ट' कहते हैं। यह जगह न सिर्फ धार्मिक रस्मों के लिए ज़रूरी है, बल्कि शादी के सांस्कृतिक पहलुओं को कलात्मक तरीके से दिखाने का एक पुराना जरिया भी है।