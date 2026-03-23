23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार की शादियों में क्या होता है कोहबर? 4 दिन तक नहीं नहाते दूल्हा-दुल्हन! जानें मिथिला की अनोखी परंपरा

बिहार, खासकर मिथिला क्षेत्र की शादियां अपनी अनोखी परंपराओं और सांस्कृतिक गहराई के लिए जानी जाती हैं। इन्हीं में से एक बेहद खास परंपरा है कोहबर। यह कोई साधारण कमरा या सजावट नहीं, बल्कि नवविवाहित जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Mar 23, 2026

कोहवर

सांकेतिक तस्वीर (AI Generated)

Bihar Wedding Tradition:बिहार में शादियों की कई अनोखी परंपराएं होती हैं, जो आज के जमाने में भी अपनी सांस्कृतिक विरासत से गहराई से जुड़ी हुई हैं। हाल ही में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शेजल भदौरिया का एक वीडियो फेसबुक पर वायरल हुआ है, जिसमें वह मिथिलांचल इलाके की 'कोहबर' परंपरा और उससे जुड़ी दिलचस्प रस्मों के बारे में बात करती हैं। कोहबर सिर्फ एक सजावट नहीं, बल्कि यह दूल्हा-दुल्हन के नए जीवन की शुरुआत, प्रेम, समृद्धि और खुशहाली का सबसे बड़ा सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है।

कोहबर का मतलब क्या है?

कोहबर बिहार और झारखंड राज्यों में आम एक पुरानी लोक कला और शादी की परंपरा है। इसका सीधा मतलब 'कोह' (गुफा) और 'वर' (दूल्हा) के मेल से निकला है, जिसका मतलब है दूल्हा-दुल्हन के मिलन के लिए पवित्र जगह या कमरा। असल में, यह मधुबनी (या मिथिला) पेंटिंग का एक अलग स्टाइल है, जिसे पारंपरिक रूप से शादी की रस्म के दौरान घर की पूर्वी दीवार पर नेचुरल पिगमेंट का इस्तेमाल करके बनाया जाता है।

कमरे की दीवार पर बनाई जाती है पेंटिंग

कोहबर की सबसे खास पहचान कमरे की पूर्वी दीवार पर बनी पारंपरिक पेंटिंग होती है। इन चित्रों में कमल, मछली, बांस, कछुआ, सूर्य और चंद्रमा जैसे प्रतीकों को उकेरा जाता है, जिनका गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक अर्थ है। कमल जहां प्यार और पवित्रता का प्रतीक है, वहीं मछली खुशहाली और प्रजनन क्षमता को दिखाती है। बांस को वंश की निरंतरता और विकास का प्रतीक माना जाता है, जबकि सूरज और चांद जीवन में स्थिरता और संतुलन का प्रतीक हैं। इन पेंटिंग के जरिए, नए शादीशुदा जोड़े के लिए एक खुशहाल और समृद्ध जीवन की सामूहिक इच्छा जताई जाती है।

कोहबर घर: नए शादीशुदा जोड़े का पहला ठिकाना

कोहबर शब्द का मतलब उस खास कमरे से भी है जहां दुल्हन अपनी विदाई के बाद ससुराल पहुंचने के बाद कुछ दिनों तक रहती है, और दूल्हा-दुल्हन शादी के बाद अपने शुरुआती दिन एक साथ इसी कमरे में बिताते हैं। यह परंपरा, जो बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आम है, मिथिलांचल क्षेत्र में सबसे कलात्मक और विस्तृत रूप में दिखाई देती है। इस कमरे की दीवारों पर, घर की बड़ी-बड़ी औरतें मिलकर नैचुरल पिगमेंट का इस्तेमाल करके पेंटिंग बनाती हैं, इस आर्ट को 'कोहबर आर्ट' कहते हैं। यह जगह न सिर्फ धार्मिक रस्मों के लिए ज़रूरी है, बल्कि शादी के सांस्कृतिक पहलुओं को कलात्मक तरीके से दिखाने का एक पुराना जरिया भी है।

चार दिनों की कड़ी मेहनत और एक अनोखी रस्म

अपने वीडियो में, शेजल भदौरिया मिथिला इलाके की एक खास रस्म के बारे में बताती हैं जो बाहर की दुनिया को हैरान करने वाली लग सकती है। मिथिला की परंपरा के अनुसार, शादी के बाद पहले चार दिनों तक दूल्हा-दुल्हन को नहाने की इजाजत नहीं होती। इसके अलावा, इस दौरान वे नमक वाला कोई भी खाना नहीं खाते। इन चार दिनों के दौरान, नया शादीशुदा जोड़ा इसी 'कोहबर घर' में सात्विक जिंदगी जीता है, जिसे इस मौके के लिए सजाया जाता है।

दूल्हा-दुल्हन चार दिन तक क्यों नहीं नहाते?

असल में, यह चार दिन का समय एक ट्रांज़िशन पीरियड माना जाता है, जिसमें नया शादीशुदा जोड़ा अपनी शादी के सफर के एक नए दौर में कदम रखता है। यह समय शारीरिक और मानसिक पवित्रता को बढ़ावा देने, खुद पर काबू रखने और एक-दूसरे की पर्सनैलिटी के साथ-साथ अपने नए पारिवारिक रिश्तों को गहराई से समझने के लिए होता है। इस दौरान दोनों को कोहबर घर में बुजुर्गों के आशीर्वाद और पारंपरिक गीतों के बीच रखा जाता है, ताकि वे अपने नए जीवन की नींव मर्यादा और संस्कारों के साथ रख सकें।

चौठारी : जब शादी पूरी मानी जाती है

मिथिला में शादी तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक चौठारी' की रस्म सफलतापूर्वक न हो जाए। शादी के जश्न के चौथे दिन को चौठारी कहा जाता है। शेजल भदौरिया बताती हैं कि चौठारी के दिन दूल्हा-दुल्हन का चार दिनों का कड़ा परहेज समाप्त होता है और उन्हें विधिवत स्नान कराया जाता है। इस रस्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दुल्हन की मांग में दूसरी बार सिंदूर लगाया जाता है। यह वह खास सिंदूर होता है, जो दूल्हे के घर से 'सिंहोरा' (लकड़ी का पारंपरिक सिंदूरदान) में भरकर आता है। इस सिंदूरदान की रस्म के बाद ही विवाह की प्रक्रिया को सामाजिक और धार्मिक रूप से पूर्ण माना जाता है।

ये भी पढ़ें

अनंत सिंह की आज रिहाई: गाड़ियों का काफिला और 3 लाख रसगुल्ले तैयार, जीत के बाद पहली बार जाएंगे मोकामा
पटना
अनंत सिंह

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

23 Mar 2026 11:33 am

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार की शादियों में क्या होता है कोहबर? 4 दिन तक नहीं नहाते दूल्हा-दुल्हन! जानें मिथिला की अनोखी परंपरा

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

BSEB Inter Result 2026: रोल नंबर तैयार रखें! कुछ ही घंटों में जारी होगा 12वीं का रिजल्ट, इस लिंक से कर सकेंगे चेक

BSEB Inter Result 2026, Bihar Board Inter Result 2026, BSEB 12th Result 2026,
पटना

चुनाव जीतने के बाद पहली बार मोकामा जाएंगे अनंत सिंह, जेल से बाहर आते ही शक्ति प्रदर्शन की तैयारी

अनंत सिंह
पटना

'भाजपाइयों को मछली की आंख में…' नवरात्रि में बीजेपी के 'फिश कैंपेन' पर भड़की RJD

BJP leader campaigning holding a fish in his hand
पटना

सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा 5.0 आज से शुरू, 8 जिलों का करेंगे दौरा; करोड़ों की देंगे सौगात

भागलपुर में समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, दिलीप जायसवाल और अन्य
पटना

Video: थमने वाली थी CISF जवान की सांसें, तभी पहुंचा ट्रैफिक पुलिस का सिपाही; 30 सेकेंड में बचाई जान

पटना ट्रैफिक पुलिस के जवान ने बचाई CISF जवान की जान
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.