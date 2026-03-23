अनंत सिंह की आज रिहाई: गाड़ियों का काफिला और 3 लाख रसगुल्ले तैयार, जीत के बाद पहली बार जाएंगे मोकामा

30 अक्टूबर 2025 को मोकामा टाल में जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि अनंत सिंह के काफिले की गाड़ियों ने उन्हें कुचला और उन पर गोलियां चलाई गईं। 1 नवंबर को भारी पुलिस बल ने उन्हें मोकामा आवास से गिरफ्तार किया था। हालांकि, बचाव पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि घटनास्थल से कोई कारतूस बरामद नहीं हुआ और एफआईआर में लगाए गए आरोप निराधार हैं। जिसके बाद जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा की पीठ ने उन्हें 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।