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पटना

अनंत सिंह की आज रिहाई: गाड़ियों का काफिला और 3 लाख रसगुल्ले तैयार, जीत के बाद पहली बार जाएंगे मोकामा

लगभग चार महीने तक बेऊर जेल में बंद रहने के बाद, बाहुबली अनंत सिंह आज रिहा हो रहे हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। रिहाई के बाद, वह आज पटना स्थित अपने आवास पर रुकेंगे और कल मोकामा के लिए रवाना होंगे।

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पटना

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Anand Shekhar

Mar 23, 2026

अनंत सिंह

अनंत सिंह (Photo- ANI)

बिहार के मोकामा से जदयू विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह के समर्थकों के लिए आज का दिन किसी बड़े त्यौहार से कम नहीं है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना हाई कोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद, आज यानी सोमवार 23 मार्च 2026 को अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आ रहे हैं। वह लगभग चार महीनों से जेल में बंद थे, लेकिन हाई कोर्ट से मिली राहत के बाद, वह एक बार फिर जनता के बीच होंगे। उनके स्वागत के लिए पटना से लेकर मोकामा तक भव्य तैयारी की गई है।

जश्न में 3 लाख रसगुल्ले और शाही पकवान

जब से जमानत की खबर आई है, पटना के 1, मॉल रोड स्थित अनंत सिंह के आवास पर जश्न की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। अनंत सिंह का स्वागत करने के लिए, 3 लाख रसगुल्ले और गुलाब जामुन विशेष रूप से तैयार किए गए हैं और बाढ़ से मंगवाए गए हैं। हलवाइयों की एक बड़ी टीम मिठाइयों को पैक करने और बांटने के लिए दिन-रात काम कर रही है। उनके समर्थकों का कहना है कि यह महज अनंत सिंह की रिहाई नहीं है, बल्कि अग्निपरीक्षा से गुजरने के बाद उनके नेता की विजयी वापसी है।

15,000 लोगों के लिए दावत

अनंत सिंह का स्वागत करने के लिए हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के जुटने की उम्मीद है। उनके बैठने की व्यवस्था के लिए, उनके पटना आवास पर एक विशाल वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है, जहां 15,000 से अधिक लोगों को भोजन परोसने की व्यवस्था की गई है। मेन्यू में पारंपरिक बिहारी पकवान शामिल हैं, जैसे शाही पनीर, पुलाव, लिट्टी-चोखा और कचौड़ी । मार्च की गर्मी को देखते हुए, समर्थकों की सहूलियत के लिए बड़े एयर कूलर और वॉटर-मिस्ट पंखे लगाए गए हैं।

शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां

अनंत सिंह आज का दिन पटना में बिताएंगे और कल मंगलवार, 24 मार्च को सुबह 8:00 बजे अपने विधानसभा क्षेत्र, मोकामा के लिए रवाना होंगे। उनके समर्थकों का दावा है कि उनके रोड शो में गाड़ियों का इतना विशाल काफिला होगा कि उन्हें गिनना भी नामुमकिन होगा। पटना से बरहिया तक लगभग 50 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ता रास्ते में कई जगहों पर स्वागत समारोह आयोजित करेंगे।

चुनाव के बाद मोकामा का पहला दौरा

मोकामा की धरती पर कदम रखने से पहले, वे बरहिया में स्थित प्रसिद्ध महारानी स्थान मंदिर के दर्शन करेंगे। जेल में रहते हुए चुनाव जीतने के बाद यह उनकी पहली देवी दर्शन यात्रा होगी। इसके बाद, वे लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए मोकामा के विभिन्न गांवों का दौरा करने निकलेंगे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, यह पहला मौका होगा जब अनंत सिंह अपने निर्वाचन क्षेत्र मोकामा के लोगों के बीच शारीरिक रूप से मौजूद होंगे।

जेल में रहते चुनाव में हुई जीत

अनंत सिंह की रिहाई को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने जेल में रहते हुए भी मोकामा सीट पर जीत दर्ज की। 2025 के चुनाव में, उन्होंने RJD की वीणा देवी को 28,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। जेल में होने के कारण, वे खुद जनता के बीच जाकर प्रचार नहीं कर पाए। हालांकि, सांसद ललन सिंह, अनंत सिंह के समर्थकों, उनकी पत्नी नीलम देवी और उनके बेटों ने प्रचार की कमान संभाली और जीत सुनिश्चित की।

दुलारचंद हत्याकांड

30 अक्टूबर 2025 को मोकामा टाल में जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि अनंत सिंह के काफिले की गाड़ियों ने उन्हें कुचला और उन पर गोलियां चलाई गईं। 1 नवंबर को भारी पुलिस बल ने उन्हें मोकामा आवास से गिरफ्तार किया था। हालांकि, बचाव पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि घटनास्थल से कोई कारतूस बरामद नहीं हुआ और एफआईआर में लगाए गए आरोप निराधार हैं। जिसके बाद जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा की पीठ ने उन्हें 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

कोर्ट ने शर्त के साथ दी जमानत

हाई कोर्ट ने जमानत देते समय एक सख्त हिदायत दी है। यदि अनंत सिंह या उनके समर्थक इस केस के गवाहों या दुलारचंद यादव के परिवार को किसी भी तरह से धमकाते हैं, तो उनकी जमानत तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। प्रशासन ने भी सुरक्षा के मद्देनजर पटना और बख्तियारपुर मार्ग पर कड़े पहरे के इंतजाम किए हैं ताकि रोड शो के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो।

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Updated on:

23 Mar 2026 09:32 am

Published on:

23 Mar 2026 09:08 am

Hindi News / Bihar / Patna / अनंत सिंह की आज रिहाई: गाड़ियों का काफिला और 3 लाख रसगुल्ले तैयार, जीत के बाद पहली बार जाएंगे मोकामा

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