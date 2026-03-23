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पटना

सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा 5.0 आज से शुरू, 46 करोड़ के स्कूल से 56 करोड़ की सड़कों तक का करेंगे उद्घाटन

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का पांचवां चरण आज शुरू हो रहा है। राज्य सभा के लिए चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री इस यात्रा के जरिए राज्य के विकास कार्यों का अंतिम जायजा ले रहे हैं।

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पटना

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Anand Shekhar

Mar 23, 2026

भागलपुर में समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, दिलीप जायसवाल और अन्य

समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, दिलीप जायसवाल और अन्य

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य सभा जाने से पहले बिहार में घूम-घूमकर विकास योजनाओं का जायजा ले रहे हैं। जिसके तहत सोमवार से उनकी समृद्धि यात्रा का पांचवां चरण शुरू होने जा रहा है। सीएम आज सुबह करीब 10 बजे हेलीकॉप्टर से जहानाबाद के पुलिस लाइन मैदान पहुंचेंगे, जहां से उनकी समृद्धि यात्रा के पांचवें चरण की औपचारिक शुरुआत होगी। 26 मार्च तक चलने वाले इस अंतिम चरण में मुख्यमंत्री कुल 8 जिलों का दौरा करेंगे। आज जहानाबाद में सीएम शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को समर्पित सौगातें

मुख्यमंत्री अपने दौरे की शुरुआत उन योजनाओं को लॉन्च करके करेंगे, जिनका मकसद मानव विकास को बढ़ावा देना और स्थानीय रोजगार को बढ़ाना है। वे धरौत में 46 करोड़ की लागत से बने अंबेडकर आवासीय कन्या विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। यह संस्थान जिले की वंचित और ग्रामीण छात्राओं के लिए आधुनिक शिक्षा का केंद्र बनने जा रहा है।

इस दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री पुराने ब्लॉक कार्यालय परिसर में बने एक नए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र को भी जनता को समर्पित करेंगे। इस पहल का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। सरकार का कहना है कि वो कौशल विकास पहलों के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

56 करोड़ की सड़क और नाला योजना

जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 56 करोड़ की सड़क और जल निकासी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य शहर की लंबे समय से चली आ रही जल निकासी की समस्याओं का समाधान करना और यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करना है।

मेडिकल कॉलेज पर टिकी सबकी नजरें

इस दौरे से जुड़ी सबसे अहम चर्चा जहानाबाद में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज पर केंद्रित है। लंबे समय से, इस परियोजना के लिए ज़मीन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। नतीजतन, यह उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री इस दौरे के दौरान इस परियोजना के संबंध में कोई बड़ा फैसला या घोषणा कर सकते हैं।

गांधी मैदान में जनसभा और समीक्षा बैठक

विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद, मुख्यमंत्री जहानाबाद के गांधी मैदान पहुंचेंगे, जहां एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसे वे संबोधित करेंगे। रैली को संबोधित करने से पहले, मुख्यमंत्री एक जिला-स्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे, जिसके दौरान वे सात निश्चय-2 पहल की वर्तमान स्थिति और प्रगति यात्रा के दौरान किए गए वादों का जायजा लेंगे।

पटना में होगा समापन

जहानाबाद के दौरे के बाद, मुख्यमंत्री आज ही अरवल के लिए रवाना होंगे, जहां वे बेलखारा में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद, 24 मार्च को उनकी यात्रा कैमूर और रोहतास जाएगी। फिर 25 मार्च को मुख्यमंत्री भोजपुर और बक्सर का दौरा करेंगे। 26 मार्च को मुख्यमंत्री की यात्रा उनके गृह जिले नालंदा पहुंचेगी और फिर उसी दिन पटना में यात्रा का समापन होगा।

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नीतीश कुमार

Published on:

23 Mar 2026 07:00 am

Hindi News / Bihar / Patna / सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा 5.0 आज से शुरू, 46 करोड़ के स्कूल से 56 करोड़ की सड़कों तक का करेंगे उद्घाटन

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