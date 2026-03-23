सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा 5.0 आज से शुरू, 46 करोड़ के स्कूल से 56 करोड़ की सड़कों तक का करेंगे उद्घाटन

समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, दिलीप जायसवाल और अन्य
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य सभा जाने से पहले बिहार में घूम-घूमकर विकास योजनाओं का जायजा ले रहे हैं। जिसके तहत सोमवार से उनकी समृद्धि यात्रा का पांचवां चरण शुरू होने जा रहा है। सीएम आज सुबह करीब 10 बजे हेलीकॉप्टर से जहानाबाद के पुलिस लाइन मैदान पहुंचेंगे, जहां से उनकी समृद्धि यात्रा के पांचवें चरण की औपचारिक शुरुआत होगी। 26 मार्च तक चलने वाले इस अंतिम चरण में मुख्यमंत्री कुल 8 जिलों का दौरा करेंगे। आज जहानाबाद में सीएम शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
मुख्यमंत्री अपने दौरे की शुरुआत उन योजनाओं को लॉन्च करके करेंगे, जिनका मकसद मानव विकास को बढ़ावा देना और स्थानीय रोजगार को बढ़ाना है। वे धरौत में 46 करोड़ की लागत से बने अंबेडकर आवासीय कन्या विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। यह संस्थान जिले की वंचित और ग्रामीण छात्राओं के लिए आधुनिक शिक्षा का केंद्र बनने जा रहा है।
इस दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री पुराने ब्लॉक कार्यालय परिसर में बने एक नए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र को भी जनता को समर्पित करेंगे। इस पहल का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। सरकार का कहना है कि वो कौशल विकास पहलों के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 56 करोड़ की सड़क और जल निकासी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य शहर की लंबे समय से चली आ रही जल निकासी की समस्याओं का समाधान करना और यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करना है।
इस दौरे से जुड़ी सबसे अहम चर्चा जहानाबाद में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज पर केंद्रित है। लंबे समय से, इस परियोजना के लिए ज़मीन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। नतीजतन, यह उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री इस दौरे के दौरान इस परियोजना के संबंध में कोई बड़ा फैसला या घोषणा कर सकते हैं।
विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद, मुख्यमंत्री जहानाबाद के गांधी मैदान पहुंचेंगे, जहां एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसे वे संबोधित करेंगे। रैली को संबोधित करने से पहले, मुख्यमंत्री एक जिला-स्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे, जिसके दौरान वे सात निश्चय-2 पहल की वर्तमान स्थिति और प्रगति यात्रा के दौरान किए गए वादों का जायजा लेंगे।
जहानाबाद के दौरे के बाद, मुख्यमंत्री आज ही अरवल के लिए रवाना होंगे, जहां वे बेलखारा में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद, 24 मार्च को उनकी यात्रा कैमूर और रोहतास जाएगी। फिर 25 मार्च को मुख्यमंत्री भोजपुर और बक्सर का दौरा करेंगे। 26 मार्च को मुख्यमंत्री की यात्रा उनके गृह जिले नालंदा पहुंचेगी और फिर उसी दिन पटना में यात्रा का समापन होगा।
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