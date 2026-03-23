सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा 5.0 आज से शुरू, 46 करोड़ के स्कूल से 56 करोड़ की सड़कों तक का करेंगे उद्घाटन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य सभा जाने से पहले बिहार में घूम-घूमकर विकास योजनाओं का जायजा ले रहे हैं। जिसके तहत सोमवार से उनकी समृद्धि यात्रा का पांचवां चरण शुरू होने जा रहा है। सीएम आज सुबह करीब 10 बजे हेलीकॉप्टर से जहानाबाद के पुलिस लाइन मैदान पहुंचेंगे, जहां से उनकी समृद्धि यात्रा के पांचवें चरण की औपचारिक शुरुआत होगी। 26 मार्च तक चलने वाले इस अंतिम चरण में मुख्यमंत्री कुल 8 जिलों का दौरा करेंगे। आज जहानाबाद में सीएम शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।