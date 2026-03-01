एक साथ बुझ गए दो घरों के चिराग! नाना के अंतिम संस्कार में दो मौसेरे भाइयों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा

Bihar News: किस्मत का क्रूर खेल किसे कहते हैं, इसका एक जीता-जागता और दिल दहला देने वाला उदाहरण बिहार के भागलपुर जिले के बटेश्वर स्थान गंगा घाट पर देखने को मिला। जहां एक परिवार अपने बुजुर्ग के अंतिम संस्कार की रस्मों में जुटा था, वहीं दो मासूम जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। नाना को अंतिम विदाई देने आए दो मौसेरे भाइयों की गंगा स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गई। ये दोनों किशोर अपने-अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे। इस दुर्घटना ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। पहले से ही शोक में डूबे एक परिवार पर, इस घटना ने दुखों का एक विशाल पहाड़ तोड़ दिया है।