अनिल अग्रवाल ने बिहारी युवाओं को दिए 3 मंत्र, बड़ा निवेश करने की जताई इच्छा; राजस्थान जैसा मॉडल बिहार में लाने की तैयारी

बिहार के 114वें स्थापना दिवस पर जहां देश-दुनिया से शुभकामनाओं का तांता लगा है, वहीं वेदांता समूह के चेयरमैन और दुनिया के दिग्गज उद्योगपतियों में शुमार अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में, उन्होंने विशेष रूप से बिहार के लोगों, खासकर युवाओं के लिए एक बेहद भावुक और दूरदर्शी संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे भले ही सात समंदर पार लंदन में रहते हों, लेकिन उनके अंदर का बिहार हमेशा उनके साथ चलता है। इस दौरान उन्होंने बिहार में निवेश की अपनी इच्छा को भी सार्वजनिक किया।