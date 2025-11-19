सरकारी डॉक्टर ने कहा- वोट नीतीश को दिया, उन्हीं से कराओ इलाज- घायल महिला का आरोप

महनार प्रखंड के लावापुर नारायण पंचायत निवासी सुमन देवी मंगलवार को मारपीट में घायल होने के बाद उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचीं। महिला का आरोप है कि जैसे ही वह इलाज के लिए डॉक्टर के पास गईं, चिकित्सक ने उनसे कहा, “अभी इलाज हम लोग नहीं करेंगे, नीतीश कुमार करेगा, तुमलोग नीतीश कुमार को वोट दी हो।” महिला ने जब विरोध जताया कि सरकारी योजना का पैसा सिर्फ एक जाति को नहीं, सभी को मिला है, तब जाकर डॉक्टर ने एक सुई दी।