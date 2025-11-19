सरकारी डॉक्टर ने कहा- वोट नीतीश को दिया, उन्हीं से कराओ इलाज- घायल महिला का आरोप

पीड़ित महिला (फोटो - वायरल वीडियो स्क्रीन ग्रैब)
बिहार के वैशाली जिले से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला ने आरोप लगाया कि ड्यूटी पर तैनात सरकारी डॉक्टर ने उसका इलाज करने से यह कहकर मना कर दिया कि “वोट नीतीश कुमार को दिया है, उन्हीं से इलाज कराओ।” मामला सामने आने के बाद न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है, बल्कि डॉक्टर के रवैये को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है।
महनार प्रखंड के लावापुर नारायण पंचायत निवासी सुमन देवी मंगलवार को मारपीट में घायल होने के बाद उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचीं। महिला का आरोप है कि जैसे ही वह इलाज के लिए डॉक्टर के पास गईं, चिकित्सक ने उनसे कहा, “अभी इलाज हम लोग नहीं करेंगे, नीतीश कुमार करेगा, तुमलोग नीतीश कुमार को वोट दी हो।” महिला ने जब विरोध जताया कि सरकारी योजना का पैसा सिर्फ एक जाति को नहीं, सभी को मिला है, तब जाकर डॉक्टर ने एक सुई दी।
सुमन देवी ने बताया कि उनके देवर मुकेश पासवान नशे की हालत में उनसे अक्सर मारपीट करता है। घटना वाले दिन भी विवाद तुलसी चौरा से पानी गिरने की वजह से शुरू हुआ, जिसका पानी देवर के घर की ओर बह गया। इसी बात पर देवर ने महिला पर हमला कर दिया। साथ ही देवर के सास- ससुर ने भी मारपीट की है। महिला ने आरोप लगाया कि उसका देवर उनके बच्चे को छत से फेंकने की भी कोशिश कर चुका है।
घटना के बाद महिला ने अस्पताल परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वायरल वीडियो के बाद महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा पदाधिकारी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उनका कहना है कि जांच में जो भी चिकित्सक या स्वास्थ्यकर्मी दोषी पाए जाएंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
