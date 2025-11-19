‘मैं प्रेग्नेंट हूं, मत कीजिए…’ चिल्लाती रही महिला, फिर भी पुलिस वाला चलाता रहा स्कूटी, पटना के मरीन ड्राइव पर हाईवोल्टेज ड्रामा

वायरल वीडियो स्क्रीन ग्रैब
Viral Video: पटना के मरीन ड्राइव (जेपी गंगा पथ) पर चालान काटने के दौरान मचे बवाल का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी महिला पर स्कूटी चढ़ाते दिख रहा है। वहीं महिला चीखते-चिल्लाते कह रही है कि वो प्रेग्नेंट है और बचने की कोशिश करते दिख रही है। यह पूरा हाईवोल्टेज ड्रामा सोमवार की शाम का बताया जा रहा है। जिसका वीडियो अब सामने आया है।
जानकारी के मुताबिक, गर्भवती महिला अपने पति के साथ सोमवार की शाम पटना के मरीन ड्राइव घूमने गई थी। वहां से वापस लौटने के लिए उन्हें यूटर्न लेना था, जो काफी दूर था, इसलिए दोनों रॉन्ग साइड से स्कूटी को धक्का देते हुए लौट रहे थे। महिला का पति स्कूटी धक्का देकर आगे बढ़ा ही था कि तभी एक पुलिसकर्मी वहां पहुंचा और उन्हें रोक लिया। पुलिस ने पहले रॉन्ग साइड से आने पर आपत्ति जताई। जब स्कूटी की जांच की गई तो उसमें पहले से काफी सारा पेंडिंग चालान निकला। इसके बाद पुलिसकर्मी ने स्कूटी जब्त करने की बात कही और उसे थाने ले जाने की तैयारी शुरू कर दी।
यहीं से पूरा हाईवोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ। वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि पुलिसकर्मी स्कूटी पर बैठकर स्टार्ट करता है और उसे ले जाने की कोशिश करता है। महिला बार-बार चिल्लाती है, “मैं प्रेग्नेंट हूं, ऐसा मत कीजिए… मेरे ऊपर मत चढ़ाइए…” लेकिन पुलिसकर्मी बिना रुके स्कूटी आगे बढ़ा देता है। महिला स्कूटी के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनी जाती। महिला के अनुसार, पुलिस ने स्कूटी का बंपर उसके पेट में मार दिया। वीडियो में दिखता है कि स्कूटी चल रही है और महिला लगभग 20 मीटर तक उससे लटकी रही।
जब महिला की हालत बिगड़ने लगी तब जाकर पुलिसकर्मी ने स्कूटी रोकी। आसपास मौजूद लोग पूरे घटनाक्रम के गवाह बने रहे। कई लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो अब बिहार में राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। घटना के सामने आते ही इंडियन यूथ कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “ये पटना मरीन ड्राइव की तस्वीर है। डबल इंजन सरकार की पुलिस गर्भवती महिला को सड़कों पर गाड़ी से रौंद रही है।” विपक्ष ने भी पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग और असंवेदनशीलता का आरोप लगाया है।
सड़क पर हुई बहस और हलचल के बाद पुलिस महिला को अपने साथ स्कूटी पर बैठाकर थाने ले गई। महिला का पति पीछे-पीछे पैदल आया। थाने में कपल ने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि वे दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे और पेंडिंग चालान 15 दिनों के भीतर भर देंगे। इसके बाद पुलिस ने स्कूटी और दोनों को छोड़ दिया।
