‘मैं प्रेग्नेंट हूं, मत कीजिए…’ चिल्लाती रही महिला, फिर भी पुलिस वाला चलाता रहा स्कूटी, पटना के मरीन ड्राइव पर हाईवोल्टेज ड्रामा

जानकारी के मुताबिक, गर्भवती महिला अपने पति के साथ सोमवार की शाम पटना के मरीन ड्राइव घूमने गई थी। वहां से वापस लौटने के लिए उन्हें यूटर्न लेना था, जो काफी दूर था, इसलिए दोनों रॉन्ग साइड से स्कूटी को धक्का देते हुए लौट रहे थे। महिला का पति स्कूटी धक्का देकर आगे बढ़ा ही था कि तभी एक पुलिसकर्मी वहां पहुंचा और उन्हें रोक लिया। पुलिस ने पहले रॉन्ग साइड से आने पर आपत्ति जताई। जब स्कूटी की जांच की गई तो उसमें पहले से काफी सारा पेंडिंग चालान निकला। इसके बाद पुलिसकर्मी ने स्कूटी जब्त करने की बात कही और उसे थाने ले जाने की तैयारी शुरू कर दी।