Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘मैं प्रेग्नेंट हूं, मत कीजिए…’ चिल्लाती रही महिला, फिर भी पुलिस वाला चलाता रहा स्कूटी, पटना के मरीन ड्राइव पर हाईवोल्टेज ड्रामा

Viral Video: पटना के मरीन ड्राइव पर चालान काटने के दौरान हुए एक हाईवोल्टेज ड्रामा का वीडियो बड़े तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला चिल्ला रही है और पुलिसकर्मी स्कूटी चला रहा है। जानिए क्या है पूरा मामला...

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 19, 2025

patna marine drive viral video

वायरल वीडियो स्क्रीन ग्रैब

Viral Video: पटना के मरीन ड्राइव (जेपी गंगा पथ) पर चालान काटने के दौरान मचे बवाल का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी महिला पर स्कूटी चढ़ाते दिख रहा है। वहीं महिला चीखते-चिल्लाते कह रही है कि वो प्रेग्नेंट है और बचने की कोशिश करते दिख रही है। यह पूरा हाईवोल्टेज ड्रामा सोमवार की शाम का बताया जा रहा है। जिसका वीडियो अब सामने आया है।

रॉन्ग साइड से लौट रहे थे पति-पत्नी, तभी पहुंची पुलिस

जानकारी के मुताबिक, गर्भवती महिला अपने पति के साथ सोमवार की शाम पटना के मरीन ड्राइव घूमने गई थी। वहां से वापस लौटने के लिए उन्हें यूटर्न लेना था, जो काफी दूर था, इसलिए दोनों रॉन्ग साइड से स्कूटी को धक्का देते हुए लौट रहे थे। महिला का पति स्कूटी धक्का देकर आगे बढ़ा ही था कि तभी एक पुलिसकर्मी वहां पहुंचा और उन्हें रोक लिया। पुलिस ने पहले रॉन्ग साइड से आने पर आपत्ति जताई। जब स्कूटी की जांच की गई तो उसमें पहले से काफी सारा पेंडिंग चालान निकला। इसके बाद पुलिसकर्मी ने स्कूटी जब्त करने की बात कही और उसे थाने ले जाने की तैयारी शुरू कर दी।

मैं प्रेग्नेंट हूं, मत कीजिए…

यहीं से पूरा हाईवोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ। वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि पुलिसकर्मी स्कूटी पर बैठकर स्टार्ट करता है और उसे ले जाने की कोशिश करता है। महिला बार-बार चिल्लाती है, “मैं प्रेग्नेंट हूं, ऐसा मत कीजिए… मेरे ऊपर मत चढ़ाइए…” लेकिन पुलिसकर्मी बिना रुके स्कूटी आगे बढ़ा देता है। महिला स्कूटी के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनी जाती। महिला के अनुसार, पुलिस ने स्कूटी का बंपर उसके पेट में मार दिया। वीडियो में दिखता है कि स्कूटी चल रही है और महिला लगभग 20 मीटर तक उससे लटकी रही।

स्थिति बिगड़ने पर रोकी स्कूटी

जब महिला की हालत बिगड़ने लगी तब जाकर पुलिसकर्मी ने स्कूटी रोकी। आसपास मौजूद लोग पूरे घटनाक्रम के गवाह बने रहे। कई लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो अब बिहार में राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। घटना के सामने आते ही इंडियन यूथ कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “ये पटना मरीन ड्राइव की तस्वीर है। डबल इंजन सरकार की पुलिस गर्भवती महिला को सड़कों पर गाड़ी से रौंद रही है।” विपक्ष ने भी पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग और असंवेदनशीलता का आरोप लगाया है।

थाने तक पहुंचा मामला

सड़क पर हुई बहस और हलचल के बाद पुलिस महिला को अपने साथ स्कूटी पर बैठाकर थाने ले गई। महिला का पति पीछे-पीछे पैदल आया। थाने में कपल ने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि वे दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे और पेंडिंग चालान 15 दिनों के भीतर भर देंगे। इसके बाद पुलिस ने स्कूटी और दोनों को छोड़ दिया।

ये भी पढ़ें

साला, समधी, बेटा और अब बेटी… नई नहीं है लालू यादव परिवार में तकरार की कहानी
पटना
लालू यादव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Video viral

वायरल वीडियो

Updated on:

19 Nov 2025 01:41 pm

Published on:

19 Nov 2025 01:40 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘मैं प्रेग्नेंट हूं, मत कीजिए…’ चिल्लाती रही महिला, फिर भी पुलिस वाला चलाता रहा स्कूटी, पटना के मरीन ड्राइव पर हाईवोल्टेज ड्रामा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार: नीतीश कुमार चुने गए जदयू विधायक दल के नेता, बीजेपी ने सम्राट चौधरी को विधानमंडल का नेता चुना

पटना

बिहार सरकार: आज अमित शाह के सामने रखी जाएगी लिस्ट, जानिए कौन-कौन बन सकते हैं नए मंत्री

amit Shah
पटना

क्या चिराग की पार्टी को मिलेगा डिप्टी सीएम का पद? पावर शेयरिंग पर क्या है जदयू और भाजपा का प्लान

Chirag Paswan
राष्ट्रीय

नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह कैसा होगा? MP रविशंकर प्रसाद ने बताई पूरी बात

पटना

तेज प्रताप ने पीएम मोदी से लगाई गुहार

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.