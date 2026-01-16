जेल के अंदर से बिहार के युवक ने ठग लिए 20 लाख रुपये, पिज्जा फ्रेंचाइजी के नाम पर कारोबारी को बनाया शिकार

सांकेतिक फोटो साइबर क्राइम जेनरेट AI
बिहार के जेलों से साइबर फ्रॉड का धंधा चल रहा है। इस मामले का खुलासा राजीव कुमार उर्फ गोलू उर्फ राहुल मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद सामने आया है। राजीव कुमार उर्फ गोलू उर्फ राहुल मिश्रा बिहार के जेल में बंद है। जेल में रहते उसने एक मल्टीनेशनल पिज़्ज़ा चेन की फ्रेंचाइजी दिलाने में मदद करने के नाम पर लुधियाना के एक व्यवसायी से ₹20.77 लाख की ठगी की थी। लुधियाना पुलिस की जांच में इसका खुलासा होने के बाद लुधियाना पुलिस बिहार के जेल में बंद राजीव कुमार को अपने साथ लेकर लुधियाना ले गई है। इससे पहले भी लुधियाना पुलिस बिहार के नवादा के रहने वाले एक युवक को साइबर फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी।
साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर हरेंद्रपाल सिंह, जो इस मामले की जांच कर रहे हैं, ने बताया कि यह इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी है। दिसंबर में, पुलिस ने बिहार के नवादा के धीरज कुमार उर्फ उदय बिंद को गिरफ्तार किया था। राजीव भी बिहार के नवादा का ही रहने वाला है।
साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सब-इंस्पेक्टर (SI) ने बताया कि धीरज ने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके गुजरात में एक बैंक खाता खोला था। पुलिस को पता चला कि मुख्य आरोपी राजीव कुमार ने धीरज के लिए खाता खोलने के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए थे। आरोपियों द्वारा पैसे ट्रांसफर करवाने के बाद, राजीव ने उस खाते से पैसे दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिए। SI ने आगे बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी से और जानकारी मिलने की उम्मीद है। पुलिस इस अपराध में शामिल और आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने 24 जून, 2024 को लुधियाना के 48 वर्षीय तरसेम सिंह गोगोनी की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेना चाहता था। उसने इसके लिए गूगल पर सर्च किया और बाद में एक ऐसे आदमी से संपर्क किया जिसने खुद को रेस्टोरेंट चेन का अधिकारी बताया। आरोपी ने फ्रेंचाइजी लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उससे ₹20.77 लाख देने को कहा।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने अलग-अलग ट्रांजैक्शन में पेमेंट किया। पैसे मिलने के बाद, आरोपी ने जवाब देना बंद कर दिया। तभी पीड़ित को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है। उसकी शिकायत के बाद, लुधियाना के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने IPC की धारा 419, 420, 120-B, 465, 467, 468 और 471 के तहत FIR दर्ज की।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग