पटना

Patna Crime News: पटना में कुख्यात नीतीश का एनकाउंटर, सोना कारोबारी को मारी गोली

पटना से सटे मनेर में गुरुवार की देर रात पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी नीतीश जख्मी हो गया। नीतीश अपने साथियों के साथ अपराध की घटना को अंजाम देने जा रहा था इससे पहले पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस मुठभेड़ में वह जख्मी हो गया। 

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 16, 2026

gun

एनकाउंटर (फाइल फोटो)

Patna Crime News: पटना पुलिस एनकाउंटर में कुख्यात नीतीश जख्मी हो गया। जख्मी नीतीश को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया । पुलिस ने मौके से पिस्टल, कट्टा और 2 खोखा बरामद किया है। नीतीश ने मनेर में स्वर्ण व्यापारी संजय सोनी की दुकान पर लूटपाट के दौरान गोलीबारी की थी । सीसीटीवी फुटेज में उसकी संलिप्ता के बाद पुलिस उनकी तलाश में थी, गुरुवार को दरवेशपुर में पुलिस मुठभेड़ में वह जख्मी हो गया।

सीसीटीवी से हुई थी नीतीश की पहचान

नीतीश ने 9 जनवरी को कारोबारी सोनी से गहने लूटने का प्रयास किया था। सोनी के विरोध पर नीतीश ने उसे गोली मारकर जख्मी कर दिया था। पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गए था। नीतीश के साथ लूट पाट करने में दो अन्य अपराधी भी घटनास्थल पर थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नीतीश की पहचान कर गुरूवार को उसे मनेर में गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस को देखते ही नीतीश ने गोली चला दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी की जिसमें वह जख्मी हो गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि घटना के बाद नीतीश बार बार अपना लोकेशन बदल रहा था। लेकिन, गुरूवार की रात में पुलिस को उसका लोकेशन मनेर के रतनटोला में मिला था।

Bihar news

Updated on:

16 Jan 2026 09:07 am

Published on:

16 Jan 2026 08:46 am

Hindi News / Bihar / Patna / Patna Crime News: पटना में कुख्यात नीतीश का एनकाउंटर, सोना कारोबारी को मारी गोली

