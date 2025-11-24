पदभार संभालते ही शराबबंदी पर बिजेंद्र यादव का बड़ा बयान, कहा– गड़बड़ी को ठीक किया जाएगा

पथ निर्माण विभाग में पदभार ग्रहण करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी और सरकार ने उन पर जो विश्वास जताया है, उसे वे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के क्षेत्र में बिहार को नई दिशा देना उनका प्रमुख लक्ष्य होगा। नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सड़क नेटवर्क को आधुनिक, सुरक्षित और कनेक्टिविटी-समृद्ध बनाने का जो सपना देखा है, उसे पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विभाग की सभी योजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। लंबित प्रोजेक्ट्स का तेजी से मूल्यांकन करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।