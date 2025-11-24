पदभार संभालते ही शराबबंदी पर बिजेंद्र यादव का बड़ा बयान, कहा– गड़बड़ी को ठीक किया जाएगा

बिहार सरकार में मंत्री बिजेंद्र यादव
बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों का कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सोमवार को शुभ मुहूर्त में कई मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया। जेडीयू कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल बिजेंद्र यादव ने भी मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग का पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही उन्होंने शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है।
पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री बिजेंद्र यादव ने साफ कहा कि बिहार में आगे भी पूर्ण शराबबंदी जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि सरकार कानून को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई देने के मूड में नहीं है। विजेंद्र यादव ने कहा, “शराबबंदी जारी रहेगी। जहां भी गड़बड़ी होगी, उसे समीक्षा कर ठीक किया जाएगा। अधिकारी स्तर पर बैठकर पूरे सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा।” बता दें कि अप्रैल 205 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है।
उत्पाद एवं मध निषेध मंत्री ने कहा कि विभाग की कार्यशैली को प्रभावी बनाने के लिए वह जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने बताया कि समीक्षा के बाद खामियों को दूर किया जाएगा, ताकि कानून का पालन पहले से अधिक सख्ती के साथ सुनिश्चित हो सके। वित्त विभाग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “ यहां नहीं वित्त विभाग में पूछिएगा।"
नई सरकार में शामिल अन्य मंत्रियों ने भी विभागों की कमान संभाल ली है। श्रम संसाधन मंत्री संजय सिंह टाइगर ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि विभागीय योजनाओं को गति दी जाएगी और एनडीए सरकार के तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि चल रही योजनाओं को लक्ष्य तक पहुंचाना सबसे बड़ा लक्ष्य होगा।
भूमि राजस्व विभाग की कमान संभालने के बाद मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय प्राथमिकताओं का साफ रोडमैप पेश कर दिया है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने स्पष्ट कहा कि भूमि मामलों में सक्रिय सफेदपोशों, भ्रष्टाचारियों और भू-माफियाओं के खिलाफ उनकी निगाह बेहद सख्त रहेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सभी चेहरों पर विभाग की गहरी नजर होगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि भूमि से जुड़े सभी कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किए जाएंगे। अंचल से लेकर विभाग के शीर्ष स्तर तक प्रक्रियाओं को सरल और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाएगा।
पथ निर्माण विभाग में पदभार ग्रहण करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी और सरकार ने उन पर जो विश्वास जताया है, उसे वे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के क्षेत्र में बिहार को नई दिशा देना उनका प्रमुख लक्ष्य होगा। नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सड़क नेटवर्क को आधुनिक, सुरक्षित और कनेक्टिविटी-समृद्ध बनाने का जो सपना देखा है, उसे पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विभाग की सभी योजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। लंबित प्रोजेक्ट्स का तेजी से मूल्यांकन करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
