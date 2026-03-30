BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का MLA पद से इस्तीफा, बोले- 20 साल से पिता की विरासत को परिवार की तरह सींचा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज (30 मार्च) को आधिकारिक तौर पर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक (MLA) के पद से इस्तीफा दे दिया। राज्य सभा के लिए चुने जाने के बाद संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत यह कदम उठाया गया है। चूंकि नितिन नवीन इस समय असम में हैं, इसलिए उनका इस्तीफा बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को सौंपा है। विधायक के तौर पर अपने कार्यकाल को समाप्त करते हुए नितिन नवीन काफी भावुक नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी 20 साल की राजनीतिक यात्रा को याद किया और लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।