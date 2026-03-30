मां को याद कर भावुक हुए नितिन नवीन, कहा – मेरे मंत्री बनते ही दुनिया से चली गई मां, जैसे उसी दिन के इंतजार में थी

अपने संदेश के आखिरी हिस्से में नितिन नवीन ने बेहद महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने उन लोगों को नसीहत दी जिनके पास आज उनकी मां मौजूद हैं। नितिन नवीन ने लिखा, "मित्रों, जब तक मां है उसको पूरा सम्मान एवं समय दो, दुनिया की सबसे कीमती चीज मां है। जब तक वो है उसको हमेशा खुश रखो, क्योंकि जो उसने दिया है वो तुम्हें कोई दे ही नहीं सकता। मां तुम्हारे अंदर का विश्वास है, मां हर खुशी है, माँ तुम्हारी ऊर्जा है जिससे तुम दुनिया से लड़ते हो।"