BSEB Matric Result: पिता राजमिस्त्री, मां ने दवा के पैसे बचाकर भरी फीस; अब बेटी नसरीन ने हासिल किया बिहार में 5वां रैंक

नसरीन ने बोर्ड परीक्षा में अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया है। उनका कहना है कि यह केवल उनके शिक्षकों के मार्गदर्शन और उनके परिवार के सहयोग के कारण ही संभव हो पाया है कि वह इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं। नसरीन बताती हैं कि सिर्फ किताबें रटने की जगह वो जो भी विषय पढ़ती थीं, उसे गहराई से समझकर पढ़ती थीं। जिससे उन्हें अपनी परीक्षाओं में इतनी शानदार सफलता हासिल करने में मदद की। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि नतीजे अच्छे ही आएंगे।