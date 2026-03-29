टॉपर्स फैक्ट्री कहलाता है बिहार का ये स्कूल, 7 साल बाद फिर दिया स्टेट टॉपर; कभी टॉप 10 में दिए थे 42 छात्र

BSEB Matric Result: बिहार के जमुई जिले में स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय को बिहार बोर्ड की 'टॉपर्स फैक्ट्री' के नाम से जाना जाता है। 2026 के मैट्रिक परीक्षा के नतीजे आने के बाद, इस नाम के पीछे की वजह एक बार फिर साबित हो गई है। स्कूल की होनहार छात्रा पुष्पांजलि कुमारी ने 500 में से 492 अंक (98.4%) लाकर पूरे बिहार में पहला स्थान हासिल किया है। पुष्पांजलि ने वैशाली की सबरीन परवीन के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। 2019 के बाद यह पहला मौका है जब इस टॉपर्स फैक्ट्री के किसी छात्र ने मेरिट लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। इस साल सिमुलतला के कुल तीन छात्रों ने टॉप 10 में जगह बनाई है।