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टॉपर्स फैक्ट्री कहलाता है बिहार का ये स्कूल, 7 साल बाद फिर दिया स्टेट टॉपर; कभी टॉप 10 में दिए थे 42 छात्र

बिहार के सिमुलतला आवासीय विद्यालय को टॉपर्स फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। हालांकि, पिछले सात वर्षों से इस स्कूल ने कोई स्टेट टॉपर नहीं दिया था। लेकिन इस बार रैंक 1 हासिल करके पुष्पांजलि ने इस सूखे को खत्म कर दिया है।

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पटना

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Anand Shekhar

Mar 29, 2026

bseb matric result 2026

सिमुलतला आवासीय विद्यालय (फोटो- SAV@FB)

BSEB Matric Result: बिहार के जमुई जिले में स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय को बिहार बोर्ड की 'टॉपर्स फैक्ट्री' के नाम से जाना जाता है। 2026 के मैट्रिक परीक्षा के नतीजे आने के बाद, इस नाम के पीछे की वजह एक बार फिर साबित हो गई है। स्कूल की होनहार छात्रा पुष्पांजलि कुमारी ने 500 में से 492 अंक (98.4%) लाकर पूरे बिहार में पहला स्थान हासिल किया है। पुष्पांजलि ने वैशाली की सबरीन परवीन के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। 2019 के बाद यह पहला मौका है जब इस टॉपर्स फैक्ट्री के किसी छात्र ने मेरिट लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। इस साल सिमुलतला के कुल तीन छात्रों ने टॉप 10 में जगह बनाई है।

टॉप 10 में चमके सिमुलतला के तीन छात्र

इस साल, सिर्फ स्टेट टॉपर ही नहीं, बल्कि सिमुलतला स्कूल के कुल तीन छात्रों ने टॉप 10 में जगह बनाई है। इनमें पुष्पांजलि कुमारी ने 492 अंकों (98.4%) के साथ रैंक 1 हासिल की। ​​वहीं, अभिनव कुमार ने 485 अंक (97%) लाकर रैंक 6 हासिल की। ​​इसी तरह, सुरभि सिंह ने 481 अंकों (96.2%) के साथ रैंक 10 हासिल की।

2019 के बाद पहली बार फिर से टॉप पर वापसी

2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर स्थापित सिमुलतला आवासीय विद्यालय का इतिहास बेहद शानदार रहा है। इस स्कूल के बच्चों ने पहली बार साल 2015 में बोर्ड परीक्षा दी थी। एक समय ऐसा भी था जब टॉप-10 लिस्ट में शामिल लगभग हर छात्र इसी स्कूल से होता था। हालांकि, पिछले कुछ सालों में टॉप रैंकिंग के मामले में सिमुलतला स्कूल का प्रदर्शन थोड़ा फीका पड़ गया था। लेकिन, लगभग सात साल के अंतराल के बाद, 2026 में इस स्कूल ने एक बार फिर स्टेट टॉपर देकर अपनी पुरानी शान वापस हासिल कर ली है।

रिकॉर्ड बताते है क्यों है टॉपर्स फैक्ट्री

सिमुलतला स्कूल की सफलता की कहानी का सबसे शानदार अध्याय 2015 में लिखा गया था, जब पूरे बिहार राज्य में टॉप 10 की लिस्ट में जगह बनाने वाले 31 छात्रों में से 30 छात्र इसी स्कूल के थे। ठीक अगले साल, 2016 में स्कूल ने टॉप 10 में 42 स्थान हासिल करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसे अभी तक कोई नहीं छु सका है।

हालांकि, 2019 में आखिरी बार रैंक-1 लाने वाले छात्र को देने के बाद, 2020 और 2025 के बीच स्कूल के प्रदर्शन में थोड़ी गिरावट देखी गई और टॉपर्स की संख्या में उतार-चढ़ाव आया। फिर भी, साल 2018 में 13 छात्रों ने, 2019 में 16 छात्रों ने और 2021 में 14 छात्रों ने सफलतापूर्वक टॉप 10 रैंकिंग में अपनी जगह बनाई।

सरकार टॉपर्स को देगी बंपर इनाम

बिहार सरकार के नियमों के अनुसार स्टेट टॉपर पुष्पांजलि कुमारी को 2 लाख रुपये का नकद इनाम, एक लैपटॉप और एक किंडल ई-बुक रीडर देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा, अभिनव और सुरभि जिन्होंने रैंक 6 और रैंक 10 हासिल की है, उन्हें भी नकद इनाम और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दिए जाएंगे।

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Updated on:

29 Mar 2026 04:18 pm

Published on:

29 Mar 2026 04:17 pm

Hindi News / Bihar / Patna / टॉपर्स फैक्ट्री कहलाता है बिहार का ये स्कूल, 7 साल बाद फिर दिया स्टेट टॉपर; कभी टॉप 10 में दिए थे 42 छात्र

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