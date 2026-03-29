BSEB Matric Result 2026: 10वीं का रिजल्ट जारी; 81.79% स्टूडेंट्स हुए पास, पुष्पांजलि और सबरीन ने किया टॉप

इस साल की मेरिट लिस्ट में दो छात्राओं ने संयुक्त रूप से पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। पहले स्थान पर आने वाली छात्राओं में जमुई के सिमुलतला आवासीय स्कूल की पुष्पांजलि और वैशाली के उच्च माध्यमिक विद्यालय छौड़ाही की समरीन परवीन शामिल हैं। दोनों को 500 में से 492 अंक यानि 98.42% मिले हैं। कुल मिलाकर टॉप-10 की सूची में इस बार 139 परीक्षार्थी शामिल हैं, जिसमें बेटियों का दबदबा देखने को मिला है। पास होने वाले कुल छात्रों में से 601,390 लड़के सफल रहे, जबकि 634,353 लड़कियों ने सफलता प्राप्त की।