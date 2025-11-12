BJP ने तेजस्वी को बताया डिल्यूजन का शिकार, कहा- उन्हें चोरी न करने और गलतियां न दोहराने की शपथ लेनी चाहिए

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की वोटिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब सभी को रिजल्ट का इंतजार है। हालांकि, उससे पहले एग्जिट पोल जारी हुआ, जिससे नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को गलत बताते हुए कहा कि वह 14 नवंबर को शपथ लेंगे। अब भाजपा नेता अजय आलोक ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि वे “डिल्यूजन” यानी भ्रम की स्थिति के शिकार हो गए हैं।