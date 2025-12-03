स्कूटी रोकी, हेलमेट उतरवाया और कनपटी पर मारी गोली… बिहार में BPSC शिक्षिका की निर्मम हत्या

घटनास्थल पर जांच करती पुलिस (फोटो - X@ManishYadavRJD)
Bihar News:बिहार के अररिया जिले में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। स्कूटी से स्कूल जा रही एक महिला शिक्षिका को दो नकाबपोश बदमाशों ने बीच सड़क पर रोककर कनपटी पर गोली मार दी। हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी निवासी शिवानी वर्मा (27) के रूप में हुई है, जो बीपीएससी के माध्यम से चयनित शिक्षिका थीं और नरपतगंज प्रखंड के खाबदाह कन्हैली हाई स्कूल में तैनात थीं।
घटना उस वक्त हुई जब शिवानी फारबिसगंज से स्कूटी पर नरपतगंज स्कूल जा रही थीं। इसी दौरान दो बाइक सवार बदमाश उनके बराबर आए, स्कूटी रुकवाई और हेलमेट उतरवाकर कनपटी पर सटीक निशाना साधकर गोली मार दी। गोली लगते ही वह सड़क पर गिर पड़ीं और खून से लथपथ हो गईं। आसपास के लोगों ने उन्हें तुरंत कार से जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के मुताबिक, फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शिवानी अगले महीने शादी वाली थीं, इसलिए वारदात को प्रेम-प्रसंग या निजी रंजिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अररिया एसपी अंजनी कुमार खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अपराधियों की पहचान की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी होगी। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं।
बताया जाता है कि शिवानी वर्मा ने हाल ही में शिक्षक पद पर ज्वाइन किया था और अररिया में किराए पर रह रही थीं। उनकी किसी से दुश्मनी की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
इस घटना के बाद राजद ने अपने आधिकारिक X हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा, “अररिया में स्कूटी से स्कूल जा रही महिला टीचर की हत्या। पहले हेलमेट उतरवाया, फिर माथे में गोली। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद!”
