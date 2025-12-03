स्कूटी रोकी, हेलमेट उतरवाया और कनपटी पर मारी गोली… बिहार में BPSC शिक्षिका की निर्मम हत्या

Bihar News:बिहार के अररिया जिले में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। स्कूटी से स्कूल जा रही एक महिला शिक्षिका को दो नकाबपोश बदमाशों ने बीच सड़क पर रोककर कनपटी पर गोली मार दी। हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी निवासी शिवानी वर्मा (27) के रूप में हुई है, जो बीपीएससी के माध्यम से चयनित शिक्षिका थीं और नरपतगंज प्रखंड के खाबदाह कन्हैली हाई स्कूल में तैनात थीं।