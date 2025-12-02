कार को ओवरटेक कर रोका, ईंट-पत्थरों की बरसात की और 11 लाख लेकर भागे… पटना में फिल्मी स्टाइल वाली लूट

जानकारी के अनुसार घटना बिहटा के विशंभरपुर पेट्रोल पंप के पास हुई। पीड़ित अभिषेक कुमार, जो जमीन कारोबारी बताए जा रहे हैं, अपने एक साथी के साथ स्कॉर्पियो से दानापुर की ओर जा रहे थे। तभी बाइक पर सवार तीन से चार बदमाशों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर जबरन रोक दिया। अभिषेक के मुताबिक, अपराधियों ने अचानक उन पर हमला बोल दिया और गाड़ी पर ईंट-पत्थर फेंकने लगे जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और वो नियंत्रण खो बैठे। इसी बीच उन्होंने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की, जिसके बाद आसपास अफरा–तफरी मच गई।