पटना

कार को ओवरटेक कर रोका, ईंट-पत्थरों की बरसात की और 11 लाख लेकर भागे… पटना में फिल्मी स्टाइल वाली लूट

Bihar Crime: पटना में हथियारबंद बदमाशों ने सड़क पर चलते वाहन को निशाना बनाया, ईंट-पत्थर से हमला किया और 11 लाख रुपये नगद लूटकर गोलियां चलाते हुए फरार हो गए।

2 min read


पटना

image

Anand Shekhar

Dec 02, 2025

bihar crime

हमले में क्षतिग्रस्त कार

Bihar Crime: राजधानी पटना से सटे बिहटा थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर शाम अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियारबंद बाइक सवारों ने चलती स्कॉर्पियो को ओवरटेक किया और उस पर ईंट-पत्थरों की बारिश कर दी। कार के रुकते ही करीब 11 लाख रुपये नकद लूटकर फरार हो गए। इस दौरान दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग भी की। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है।

चलती गाड़ी पर ईंट–पत्थर की बारिश

जानकारी के अनुसार घटना बिहटा के विशंभरपुर पेट्रोल पंप के पास हुई। पीड़ित अभिषेक कुमार, जो जमीन कारोबारी बताए जा रहे हैं, अपने एक साथी के साथ स्कॉर्पियो से दानापुर की ओर जा रहे थे। तभी बाइक पर सवार तीन से चार बदमाशों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर जबरन रोक दिया। अभिषेक के मुताबिक, अपराधियों ने अचानक उन पर हमला बोल दिया और गाड़ी पर ईंट-पत्थर फेंकने लगे जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और वो नियंत्रण खो बैठे। इसी बीच उन्होंने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की, जिसके बाद आसपास अफरा–तफरी मच गई।

कैश और सोने की चेन भी छीनी

हमले के दौरान अपराधी अभिषेक के पास मौजूद 11 लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि यह पैसा किसी जमीन की रजिस्ट्री के लिए रखा गया था। बदमाशों ने कारोबारी के गले से सोने की दो चेन भी झपट ली। हमले में अभिषेक घायल हो गए और उनकी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद डायल 112 की टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

वारदात की जानकारी मिलने पर बिहटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थानाध्यक्ष रणजीत कुमार के अनुसार, “फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। आवेदन मिलते ही FIR दर्ज की जाएगी और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।”

Bihar news

Published on:

02 Dec 2025 07:49 pm

Hindi News / Bihar / Patna / कार को ओवरटेक कर रोका, ईंट-पत्थरों की बरसात की और 11 लाख लेकर भागे… पटना में फिल्मी स्टाइल वाली लूट

