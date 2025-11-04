Patrika LogoSwitch to English

पटना में अचानक धंसी बिल्डिंग, मलबे में फंसे एक ही परिवार के 4 सदस्य, रेस्क्यू टीम ने बचाई सभी की जान

पटना के कदमकुंआ में एक पुरानी बिल्डिंग अचानक धंस गई। इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोग घर के अंदर फंस गए। करीब दो घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 04, 2025

पटना में ढह गया मकान

पटना में ढहा मकान का मलबा

राजधानी पटना के कदमकुंआ इलाके के दलदली रोड पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा टल गया। इलाके में स्थित एक पुरानी दो मंजिला बिल्डिंग अचानक धंस गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के वक्त घर के अंदर एक ही परिवार के चार लोग मौजूद थे, जो अचानक मलबे के बीच फंस गए। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आवाज लगाकर अंदर फंसे लोगों को ढांढस बंधाने लगे। करीब दो घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी चारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

बचाओ… बचाओ की आवाज से गूंज उठा मोहल्ला

हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास के लोगों को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। कुछ ही मिनटों बाद घर के अंदर से बचाओ… बचाओ की चीखें गूंजने लगीं। लोगों ने दौड़कर देखा तो मकान का आधा हिस्सा जमीन में धंस चुका था। आसपास के लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करने की कोशिश की, लेकिन दीवारों के टूटने और मलबे के गिरने के डर से किसी को अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मौके पर जुटे लोगों ने बताया कि घर के अंदर फंसे लोग खिड़कियों से अपना सामान बाहर फेंकते दिख रहे थे, ताकि किसी तरह रास्ता बन सके।

मकान का आधा हिस्सा टूटा

आसापस के लोगों ने बताया कि जो घर धंसा है वो बिन्नी साव का मकान है। करीब 12 बजे घर का आधा हिस्सा पूरी तरह से टूट कर गिर गया। हादसे के बाद लोग अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे लेकिन सफल नहीं हो पाएं। इस दौरान बाहर जमा भीड़ में अफरा-तफरी का माहौल था। कई लोग मोबाइल की टॉर्च की मदद से अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान लोगों ने प्रशासन को फोन कर मदद की गुहार लगाई। कुछ ही देर में पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया।

रेस्क्यू टीम ने लगाई सीढ़ियां, एक-एक कर निकाला परिवार को

रेस्क्यू टीम ने बेहद सावधानी से ऑपरेशन शुरू किया। दीवार के किनारे सीढ़ी लगाकर एक-एक कर चारों सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ऑपरेशन में करीब दो घंटे का समय लगा, जिसमें दमकल विभाग, पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर काम किया। बचाव कार्य के दौरान लोगों ने तालियां बजाकर रेस्क्यू टीम का हौसला बढ़ाया। सभी चारों लोग जब सुरक्षित बाहर निकले, तो आसपास मौजूद लोग राहत की सांस ली। जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया उसमें खुशबू कुमारी, पूजा कुमारी, शीला देवी और चंदन शाह शामील हैं।

सभी पूरी तरह सुरक्षित

रेस्क्यू टीम ने बताया कि परिवार के सभी चारों सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है। हादसे के बाद उन्हें एहतियातन पास के अस्पताल में जांच के लिए भेजा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि दलदली रोड के इस इलाके में कई पुरानी बिल्डिंगें हैं जो वर्षों से जर्जर स्थिति में हैं।

Bihar news

