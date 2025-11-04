तेजस्वी अभी बच्चा है, चुनाव बाद झुनझुना पकड़ाएंगे… तेज प्रताप यादव का छोटे भाई पर करारा वार

राघोपुर में तेज प्रताप यादव (फोटो- तेज प्रताप यादव X)
Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव की चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से तीखा पलटवार किया है।
मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान जब एक पत्रकार ने तेज प्रताप से पूछा, "मां (राबड़ी देवी) और दीदी (मीसा भारती) तो आपको आशीर्वाद दे रही हैं, लेकिन भाई तेजस्वी आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं?" इस पर तेज प्रताप ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, “ वो बच्चा है अभी, चुनाव बाद उसे झुनझुना पकड़ाएंगे, वो हमारे क्षेत्र में गए, तो हम भी उनके क्षेत्र में चले गए… फिर जाएंगे राघोपुर।”
इससे एक दिन पहले, सोमवार को भी तेज प्रताप यादव ने राघोपुर में अपने छोटे भाई तेजस्वी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला था। उन्होंने तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में जनशक्ति जनता दल (JJD) के उम्मीदवार प्रेम कुमार के समर्थन में जनसभा की और कहा, “हरे झंडे वाली RJD अब फर्जी पार्टी बन चुकी है। असली लालू यादव की पार्टी तो जनशक्ति जनता दल है। हरे झंडे वाले लोग जयचंद के प्रभाव में हैं, जबकि असली अर्जुन राघोपुर से प्रेम कुमार हैं।”
महुआ विधानसभा सीट अब सिर्फ चुनावी मैदान नहीं, बल्कि पारिवारिक युद्धक्षेत्र बन चुकी है। तेज प्रताप यहां जनशक्ति जनता दल (JJD) से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि RJD ने मुकेश रौशन को मैदान में उतारा है। तेजस्वी यादव ने खुद रविवार को महुआ पहुंचकर मुकेश रौशन के लिए वोट मांगे थे। तेजस्वी ने कहा था, “किसी व्यक्ति से ऊपर पार्टी है। जो खुद को संगठन से बड़ा समझे, वो खुद खत्म हो जाता है।”
इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप ने मंगलवार को पलटवार किया और कहा, “वो हमारे क्षेत्र में आए हैं, तो राघोपुर गए, फिर जाएंगे। जनता को बताएंगे कि कौन असली लालू की विचारधारा पर चल रहा है।” तेजस्वी की इस सभा के बाद तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव को नादान भी कहा था।
पत्रकारों ने जब तेज प्रताप से पूछा कि अमित शाह ने लालू परिवार को एक कंपनी कहा है। तो तेज प्रताप यादव ने जवाब देते हुए कहा, “कोई भी कुछ भी बोल सकता है, मगर में संयम रखना चाहिए। हम राजनीति में हैं, लेकिन मर्यादा और शब्दों की गरिमा बनी रहनी चाहिए।”
