Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

तेजस्वी अभी बच्चा है, चुनाव बाद झुनझुना पकड़ाएंगे… तेज प्रताप यादव का छोटे भाई पर करारा वार

Bihar Election: लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर करारा वार किया है। तेज प्रताप ने इस बार उन्हें बच्चा बताया और कहा कि चुनाव बाद उन्हें झुनझुना पकड़ाएंगे। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 04, 2025

bihar election

राघोपुर में तेज प्रताप यादव (फोटो- तेज प्रताप यादव X)

Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव की चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से तीखा पलटवार किया है।

बच्चा है अभी, चुनाव बाद उसे झुनझुना पकड़ाएंगे

मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान जब एक पत्रकार ने तेज प्रताप से पूछा, "मां (राबड़ी देवी) और दीदी (मीसा भारती) तो आपको आशीर्वाद दे रही हैं, लेकिन भाई तेजस्वी आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं?" इस पर तेज प्रताप ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, “ वो बच्चा है अभी, चुनाव बाद उसे झुनझुना पकड़ाएंगे, वो हमारे क्षेत्र में गए, तो हम भी उनके क्षेत्र में चले गए… फिर जाएंगे राघोपुर।”

हरे झंडे वाली RJD अब फर्जी पार्टी है- तेज प्रताप

इससे एक दिन पहले, सोमवार को भी तेज प्रताप यादव ने राघोपुर में अपने छोटे भाई तेजस्वी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला था। उन्होंने तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में जनशक्ति जनता दल (JJD) के उम्मीदवार प्रेम कुमार के समर्थन में जनसभा की और कहा, “हरे झंडे वाली RJD अब फर्जी पार्टी बन चुकी है। असली लालू यादव की पार्टी तो जनशक्ति जनता दल है। हरे झंडे वाले लोग जयचंद के प्रभाव में हैं, जबकि असली अर्जुन राघोपुर से प्रेम कुमार हैं।”

महुआ बना पारिवारिक रणभूमि

महुआ विधानसभा सीट अब सिर्फ चुनावी मैदान नहीं, बल्कि पारिवारिक युद्धक्षेत्र बन चुकी है। तेज प्रताप यहां जनशक्ति जनता दल (JJD) से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि RJD ने मुकेश रौशन को मैदान में उतारा है। तेजस्वी यादव ने खुद रविवार को महुआ पहुंचकर मुकेश रौशन के लिए वोट मांगे थे। तेजस्वी ने कहा था, “किसी व्यक्ति से ऊपर पार्टी है। जो खुद को संगठन से बड़ा समझे, वो खुद खत्म हो जाता है।”

इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप ने मंगलवार को पलटवार किया और कहा, “वो हमारे क्षेत्र में आए हैं, तो राघोपुर गए, फिर जाएंगे। जनता को बताएंगे कि कौन असली लालू की विचारधारा पर चल रहा है।” तेजस्वी की इस सभा के बाद तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव को नादान भी कहा था।

अमित शाह के कंपनी वाले बयान पर भी बोले तेज प्रताप

पत्रकारों ने जब तेज प्रताप से पूछा कि अमित शाह ने लालू परिवार को एक कंपनी कहा है। तो तेज प्रताप यादव ने जवाब देते हुए कहा, “कोई भी कुछ भी बोल सकता है, मगर में संयम रखना चाहिए। हम राजनीति में हैं, लेकिन मर्यादा और शब्दों की गरिमा बनी रहनी चाहिए।”

ये भी पढ़ें

तेजस्वी यादव के राघोपुर में दो जगह हेलिकॉप्टर उतारेंगे तेज प्रताप, बोलें- जिंदगी भर मछली पकड़ते रह जाएंगे राहुल गांधी
पटना
Tej Pratap Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

तेज प्रताप यादव

तेजस्वी यादव

Published on:

04 Nov 2025 12:56 pm

Hindi News / Bihar / Patna / तेजस्वी अभी बच्चा है, चुनाव बाद झुनझुना पकड़ाएंगे… तेज प्रताप यादव का छोटे भाई पर करारा वार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर…’ अनंत सिंह के लिए प्रचार करने गए ललन सिंह को EC ने जारी किया नोटिस

lalan singh EC Notice
राष्ट्रीय

अनंत सिंह से रीतलाल यादव तक… बिहार के 6 नेता जो सलाखों के पीछे से लड़ रहे विधानसभा की जंग

रीतलाल यादव और अनंत सिंह
पटना

‘हर महिला के खाते में 14 जनवरी को आएंगे 30 हजार’, चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले तेजस्वी का बड़ा ऐलान, अब तक क्या वायदे किए

Mahagathban manifesto 2025
राष्ट्रीय

Bihar Election: सीएम नीतीश कुमार ने याद दिलाया 1993 का संघर्ष, बोले- हमने गरीबों को मालिक बनाया

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.