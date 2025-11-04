तेजस्वी अभी बच्चा है, चुनाव बाद झुनझुना पकड़ाएंगे… तेज प्रताप यादव का छोटे भाई पर करारा वार

इससे एक दिन पहले, सोमवार को भी तेज प्रताप यादव ने राघोपुर में अपने छोटे भाई तेजस्वी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला था। उन्होंने तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में जनशक्ति जनता दल (JJD) के उम्मीदवार प्रेम कुमार के समर्थन में जनसभा की और कहा, “हरे झंडे वाली RJD अब फर्जी पार्टी बन चुकी है। असली लालू यादव की पार्टी तो जनशक्ति जनता दल है। हरे झंडे वाले लोग जयचंद के प्रभाव में हैं, जबकि असली अर्जुन राघोपुर से प्रेम कुमार हैं।”