तेजस्वी यादव के राघोपुर में दो जगह हेलिकॉप्टर उतारेंगे तेज प्रताप, बोलें- जिंदगी भर मछली पकड़ते रह जाएंगे राहुल गांधी

तेज प्रताप यादव Photo-IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच अब लालू परिवार में खुली सियासी जंग छिड़ गई है। जहां एक ओर पूर्व उपमुख्यमंत्री और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनावी मैदान में डटे हैं, वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने अब सीधे उनके खिलाफ प्रचार की घोषणा कर दी है। तेज प्रताप ने कहा है कि वे राघोपुर में दो अलग-अलग जगहों पर हेलिकॉप्टर उतारेंगे और जनता को सच्चाई बताएंगे। इससे पहले रविवार को तेजस्वी यादव ने महुआ में तेज प्रताप यादव के खिलाफ राजद प्रत्याशी मुकेश रौशन के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था।
महुआ विधानसभा से जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रत्याशी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सोमवार को एक बयान में कहा, “कल वे (तेजस्वी यादव) महुआ गए थे और वहां के विधायक ने महुआ की जनता पर लाठीचार्ज कराया। जो खुद को सामाजिक न्याय का पैरोकार बताते हैं, वही गरीबों को पिटवा रहे हैं। राघोपुर में अब मेरा कार्यक्रम है। मैं वहां दो जगह हेलिकॉप्टर उतारूंगा।”
तेज प्रताप ने कहा कि अब जनता तय करेगी कि सही कौन है और गलत कौन। उन्होंने यह भी दावा किया कि वे जनता के बीच जाकर बताएंगे कि कैसे सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है।
तेज प्रताप यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, “राहुल गांधी को नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए। वो जिंदगी भर मछली पकड़ते रह जाएंगे और देश अंधकार में चला जाएगा। उन्हें जलेबी पकाना और मछली पकड़ना ज्यादा सूट करता है। वो रसोइया बनते तो बेहतर होता, नेता क्यों बन गए?” तेज प्रताप ने राहुल गांधी के बाइक राइड पर भी व्यंग्य किया और कहा कि “मोटरसाइकिल चलाने और प्रदूषण फैलाने से देश नहीं चलेगा।”
इससे पहले, रविवार को ही तेजस्वी यादव ने महुआ में एक चुनावी सभा की थी, जहां उन्होंने बिना नाम लिए अपने बड़े भाई पर निशाना साधते हुए कहा था कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, सभी को लालटेन पर ही वोट देना चाहिए। कोई भ्रम में न आए।” तेजस्वी के इस बयान के कुछ ही घंटे बाद तेज प्रताप यादव ने पलटवार करते हुए उनकी सभा पर ही सवाल उठा दिया।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी। महुआ और राघोपुर दोनों ही सीटें इसी चरण में आती हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इस भाई बनाम भाई जंग के और तीखे होने की पूरी संभावना है।
