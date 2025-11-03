तेजस्वी यादव के राघोपुर में दो जगह हेलिकॉप्टर उतारेंगे तेज प्रताप, बोलें- जिंदगी भर मछली पकड़ते रह जाएंगे राहुल गांधी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच अब लालू परिवार में खुली सियासी जंग छिड़ गई है। जहां एक ओर पूर्व उपमुख्यमंत्री और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनावी मैदान में डटे हैं, वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने अब सीधे उनके खिलाफ प्रचार की घोषणा कर दी है। तेज प्रताप ने कहा है कि वे राघोपुर में दो अलग-अलग जगहों पर हेलिकॉप्टर उतारेंगे और जनता को सच्चाई बताएंगे। इससे पहले रविवार को तेजस्वी यादव ने महुआ में तेज प्रताप यादव के खिलाफ राजद प्रत्याशी मुकेश रौशन के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था।