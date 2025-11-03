Patrika LogoSwitch to English

पटना

'छोटे भाई नादान हैं…' महुआ में तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार पर भड़के तेज प्रताप

बिहार चुनाव में अब लालू के दोनों लाल खुलकर आमने सामने हैं। जहां तेजस्वी यादव ने महुआ विधानसभा क्षेत्र में तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार किया है। वहीं तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई को नादान बताया है। इसके साथ ही वो राघोपुर में चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 03, 2025

Tejashwi Yadav and Tej Pratap Yadav

Tejashwi Yadav and Tej Pratap Yadav

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार एक ही परिवार के दो भाइयों के बीच दिलचस्प सियासी जंग देखने को मिल रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव अब खुलकर एक दूसरे के आमने-सामने हैं। एक ओर जहां तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वहीं बड़े भाई तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) से मैदान में हैं और वैशाली जिले की महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यह वही महुआ सीट है, जिससे तेज प्रताप ने 2015 में बतौर राजद प्रत्याशी चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया था। लेकिन इस बार कहानी अलग है, तेज प्रताप नई पार्टी से उम्मीदवार हैं, जबकि राजद ने महुआ से मुकेश रौशन को टिकट दिया है।

तेजस्वी ने महुआ में प्रचार किया

रविवार को तेजस्वी यादव महुआ पहुंचे और वहां जनसभा को संबोधित करते हुए अपने उम्मीदवार मुकेश रौशन के लिए वोट मांगे। तेजस्वी ने अपने भाषण में कहा, “पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। लालू जी ने जिसे टिकट दिया है, वही असली प्रत्याशी है। किसी को भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। राजद की पहचान जनता की सेवा और गरीबों के अधिकार की लड़ाई से है।”

तेज प्रताप का पलटवार

तेजस्वी के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद, तेज प्रताप यादव ने पलटवार किया। उन्होंने अपने अंदाज़ में सधे हुए लेकिन तीखे शब्दों में जवाब दिया। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा, “हमारे छोटे और नादान भाई तेजस्वी ने महुआ में कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन हम अपने छोटे भाई को यह कहना चाहेगे कि पार्टी से बड़ी हमारी जनता मालिक होती है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी केवल जनता होती है, न कि कोई पार्टी या परिवार। महुआ मेरी राजनैतिक कर्मभूमि है, महुआ मेरे लिए पार्टी और परिवार दोनों से कहीं बढ़कर है।”

तेज प्रताप ने आगे कहा, “पार्टी केवल एक व्यवस्था है, लेकिन जनता हमारी मालिक है। जनता ने अगर चाहा, तो महुआ से परिवर्तन की नई शुरुआत होगी।” उन्होंने महुआ की जनता से अपील करते हुए कहा, "महुआ की आदरणीय जनता जनर्दन से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमें महुआ से भारी मतों से जीता कर सदन भेजेंगे और महुआ को विकास की राह पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे”

प्रचार के लिए राघोपुर जाएंगे तेज प्रताप

तेजस्वी यादव द्वारा महुआ में प्रचार करने के बाद अब तेज प्रताप यादव ने भी संकेत दिया है कि वे राघोपुर जाएंगे। यह वही सीट है जो लालू-राबड़ी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है और इस बार तेजस्वी वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। तेज प्रताप ने पहले ही कहा था कि अगर तेजस्वी चुनाव प्रचार के लिए महुआ आते हैं तो वो भी प्रचार के लिए राघोपुर जाएंगे।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

तेज प्रताप यादव

तेजस्वी यादव

03 Nov 2025 08:42 am

03 Nov 2025 08:41 am

Hindi News / Bihar / Patna / 'छोटे भाई नादान हैं…' महुआ में तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार पर भड़के तेज प्रताप

