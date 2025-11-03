‘छोटे भाई नादान हैं…’ महुआ में तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार पर भड़के तेज प्रताप

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार एक ही परिवार के दो भाइयों के बीच दिलचस्प सियासी जंग देखने को मिल रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव अब खुलकर एक दूसरे के आमने-सामने हैं। एक ओर जहां तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वहीं बड़े भाई तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) से मैदान में हैं और वैशाली जिले की महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यह वही महुआ सीट है, जिससे तेज प्रताप ने 2015 में बतौर राजद प्रत्याशी चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया था। लेकिन इस बार कहानी अलग है, तेज प्रताप नई पार्टी से उम्मीदवार हैं, जबकि राजद ने महुआ से मुकेश रौशन को टिकट दिया है।