PM Modi Road Show: नीतीश के बिना पीएम मोदी ने पटना में किया रोड शो, महिलाओं ने उतारी आरती; 14 सीटों पर NDA के लिए बनाया माहौल

पटना में पीएम मोदी ने किया रोड शो (Photo-IANS)
बिहार की राजधानी पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रोड शो किया। दिनकर चौक से शुरू हुआ यह रोड शो करीब 40 मिनट तक चला और उद्योग भवन पहुंचकर खत्म हुआ। इस रोड शो के जरिए पीएम मोदी ने 14 विधानसभा सीटों पर एनडीए के लिए माहौल बनाया। रोड शो के रास्ते में दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई और वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी।
हालांकि रोड शो के दौरान पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर नहीं आए। उनकी जगह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह साथ रहें। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और सांसद रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहें। उनके हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह ‘कमल का निशान’ था।
बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों के किनारे एकत्रित हुए। जब पीएम का रोड शो शुरू हुआ तो वहां पर ‘मोदी जिंदाबाद’ और ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाए गए।
रोड शो के दौरान एक गजब का नजारा भी देखने को मिला। दरअसल, अपनी बालकनी से महिलाओं ने पीएम मोदी की आरती भी उतारी। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर और प्रणाम कर उनका अभिवादन किया। रोड शो के दौरान जगह-जगह पर मंच भी बनाए गए।
बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने रोड शो पर कहा- यह अविश्वसनीय था। महिलाओं ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की और 'आरती' उतारी। यह हमारे लिए एक भावुक क्षण था।
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा- ये रोड शो था और आपने देखा कि पीएम मोदी के रोड शो में आम लोग उत्साहित थे किस तरह लोग और महिलाएं आरती उतर रही थीं। ये इस बात का प्रमाण है कि पीएम मोदी आज भी इस देश के जनप्रिय नेता हैं।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि आज ऐतिहासिक रोड शो था और जो जोश लोगों में था और सकारात्मक चेहरा था इस लगता है कि एक फिर से NDA सरकार और बिहार तथा पटना की जनता पीएम मोदी की गारंटी पर विश्वास करती है। जनता ने मन बना लिया कि बिहार में फिर से जंगलराज नहीं लाएंगे। पीएम मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास करती है।
पटना में रोड शो के बाद पीएम मोदी तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंचे और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री का पारंपरिक अंदाज में सरोपा और कृपाण भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया और गुरु परंपरा के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों से मुलाकात की।
पटना में पीएम मोदी के रोड शो में सीएम नीतीश कुमार की अनुपस्थिति पर सवाल उठने लग गए। जन सुराज पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर सवाल पूछा कि क्या नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ है? नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह ने क्यों ली?
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग