Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

PM Modi Road Show: नीतीश के बिना पीएम मोदी ने पटना में किया रोड शो, महिलाओं ने उतारी आरती; 14 सीटों पर NDA के लिए बनाया माहौल

Bihar Assembly Election 2025: पटना में पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब 40 मिनट तक रोड शो किया। इस दौरान महिलाओं ने अपनी बालकनी से उनकी आरती भी उतारी।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 02, 2025

पटना में पीएम मोदी ने किया रोड शो

पटना में पीएम मोदी ने किया रोड शो (Photo-IANS)

बिहार की राजधानी पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रोड शो किया। दिनकर चौक से शुरू हुआ यह रोड शो करीब 40 मिनट तक चला और उद्योग भवन पहुंचकर खत्म हुआ। इस रोड शो के जरिए पीएम मोदी ने 14 विधानसभा सीटों पर एनडीए के लिए माहौल बनाया। रोड शो के रास्ते में दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई और वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी।

रोड शो के दौरान कई नेता रहे मौजूद

हालांकि रोड शो के दौरान पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर नहीं आए। उनकी जगह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह साथ रहें। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और सांसद रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहें। उनके हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह ‘कमल का निशान’ था।

मोदी जिंदाबाद और जय श्रीराम के लगे नारे

बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों के किनारे एकत्रित हुए। जब पीएम का रोड शो शुरू हुआ तो वहां पर ‘मोदी जिंदाबाद’ और ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाए गए।

महिलाओं ने मोदी की उतारी आरती

रोड शो के दौरान एक गजब का नजारा भी देखने को मिला। दरअसल, अपनी बालकनी से महिलाओं ने पीएम मोदी की आरती भी उतारी। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर और प्रणाम कर उनका अभिवादन किया। रोड शो के दौरान जगह-जगह पर मंच भी बनाए गए।

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने रोड शो पर कहा- यह अविश्वसनीय था। महिलाओं ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की और 'आरती' उतारी। यह हमारे लिए एक भावुक क्षण था। 

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा- ये रोड शो था और आपने देखा कि पीएम मोदी के रोड शो में आम लोग उत्साहित थे किस तरह लोग और महिलाएं आरती उतर रही थीं। ये इस बात का प्रमाण है कि पीएम मोदी आज भी इस देश के जनप्रिय नेता हैं।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि आज ऐतिहासिक रोड शो था और जो जोश लोगों में था और सकारात्मक चेहरा था इस लगता है कि एक फिर से NDA सरकार और बिहार तथा पटना की जनता पीएम मोदी की गारंटी पर विश्वास करती है। जनता ने मन बना लिया कि बिहार में फिर से जंगलराज नहीं लाएंगे। पीएम मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास करती है।

तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में टेका मत्था

पटना में रोड शो के बाद पीएम मोदी तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंचे और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री का पारंपरिक अंदाज में सरोपा और कृपाण भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया और गुरु परंपरा के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों से मुलाकात की।

नीतीश की अनुपस्थिति पर उठे सवाल

पटना में पीएम मोदी के रोड शो में सीएम नीतीश कुमार की अनुपस्थिति पर सवाल उठने लग गए। जन सुराज पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर सवाल पूछा कि क्या नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ है? नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह ने क्यों ली?

ये भी पढ़ें

चुनाव के बीच पवन-खेसारी आमने सामने, निरहुआ-रवि किशन के बाद पावर स्टार ने दिया करारा जवाब
राष्ट्रीय
खेसारी लाल यादव पर पवन सिंह का बड़ा बयान

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

02 Nov 2025 09:59 pm

Hindi News / National News / PM Modi Road Show: नीतीश के बिना पीएम मोदी ने पटना में किया रोड शो, महिलाओं ने उतारी आरती; 14 सीटों पर NDA के लिए बनाया माहौल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मोकामा हत्याकांड: अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, अब जेल से लड़ेंगे चुनाव

अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
राष्ट्रीय

चुनाव के बीच पवन-खेसारी आमने सामने, निरहुआ-रवि किशन के बाद पावर स्टार ने दिया करारा जवाब

खेसारी लाल यादव पर पवन सिंह का बड़ा बयान
राष्ट्रीय

Bihar Chunav: ‘RJD ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर…’, आरा में पीएम मोदी ने तेजस्वी-लालू को जमकर घेरा

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: हिंसा की कोई गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी…मोकामा हत्याकांड पर बोले ज्ञानेश कुमार

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.