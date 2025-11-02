PM Modi Road Show: नीतीश के बिना पीएम मोदी ने पटना में किया रोड शो, महिलाओं ने उतारी आरती; 14 सीटों पर NDA के लिए बनाया माहौल

पटना में रोड शो के बाद पीएम मोदी तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंचे और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री का पारंपरिक अंदाज में सरोपा और कृपाण भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया और गुरु परंपरा के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों से मुलाकात की।