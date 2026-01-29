लव ट्रायंगल में शिक्षक ढाई साल से लापता, अब सलाखों के पीछे महिला दारोगा! जानिए CBI ने कैसे खोली पोल

परिजनों के अनुसार, कमलेश राय ने अपने माता-पिता को किसी अफेयर से इनकार किया था, जिसके बाद उनकी शादी आरा की युवती किरण से 16 मई 2022 को कर दी गई। हैरानी की बात यह रही कि शादी से पहले और शादी के दौरान भी अंजली और रूपेश लगातार कमलेश के संपर्क में रहे। यहां तक कि बारात में शामिल होने के लिए कमलेश ने अंजली के लिए विशेष गाड़ी भी भेजी थी।