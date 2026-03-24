10 महीने जेल, फिर बहाली और अब 1 करोड़ घूस लेने का आरोप; कौन हैं IAS संजीव हंस? ED के बाद CBI ने कसा शिकंजा

एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, अक्टूबर 2025 में पटना उच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया और भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें सशर्त जमानत दे दी। भ्रष्टाचार के मामले में अभी जांच चल रही है। ज़मानत पर रिहा होने के बाद भी, संजीव हंस काफी समय तक बिना किसी पोस्टिंग के रहे। हालांकि, जनवरी 2026 में बिहार सरकार ने उन्हें सेवा पर बहाल कर दिया। हाल ही में, उन्हें राजस्व बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य के रूप में एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।