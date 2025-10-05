Bihar Chunav 2025: एक बूथ पर 1200 ही होंगे मतदाता, CEC ने बताया कब खत्म होगा चुनाव

चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेंस (फोटो -X)
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों की समीक्षा करते हुए कई अहम ऐलान किए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने रविवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार हर बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता ही होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया 20 नवंबर से पहले समाप्त कर ली जाएगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार के मतदाताओं को भोजपुरी और मैथिली में अभिवादन करते हुए कहा, 'बिहार के सब मतदाता के अभिवादन करत बानी, बिहार के सभी मतदाता के अभिवादन करई छी। जैसे हम महापर्व छठ को उत्सव की तरह मनाते हैं, उसी तरह लोकतंत्र के महापर्व को भी मनाएं। अपना भागीदारी पक्का करीं और वोट जरूर करीं।'
CEC ने बताया कि इस बार बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने वोटर सूची को शुद्ध करने का बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची का निरीक्षण और सत्यापन किया गया। उन्होंने कहा, 'जैसे वैशाली ने देश को गणतंत्र दिया, वैसे ही बिहार के BLO ने SIR प्रक्रिया में एक कीर्तिमान स्थापित किया।' इस बार वोटर पर्ची में मतदान केंद्र के साथ सभी जानकारी उपलब्ध होगी और मतदाता मोबाइल बूथ पर जमा करेंगे। साथ ही उम्मीदवार का फोटो बड़ा होगा और हर बूथ पर वेबकास्टिंग की सुविधा होगी।
CEC ने बताया कि इस बार चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग दिल्ली में भी कराई गई। अधिकारियों और BLO को चुनावी प्रक्रिया के हर पहलू से अवगत कराया गया। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि सभी वोटर कार्ड 15 दिनों के भीतर उपलब्ध होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार EVM गिनती में अगर कोई मिसमैच होता है तो सभी VVPAT गिनती की जाएगी। साथ ही प्रत्येक बूथ से 100 मीटर की दूरी में उम्मीदवार अपना बूथ लगा सकते हैं।
शनिवार को चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से बैठक की। इसमें भाजपा, कांग्रेस, JDU, RJD, AAP, BSP, CPI(M), NPP, CPI(ML), LJP (R) और RLJP के प्रतिनिधि शामिल हुए। CEC ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे चुनाव में पूरी भागीदारी सुनिश्चित करें और मतदान को लोकतंत्र का उत्सव बनाएँ।
CEC ज्ञानेश कुमार ने मतदाताओं से कहा कि मतदान सिर्फ कर्तव्य नहीं, बल्कि लोकतंत्र का महापर्व है। उन्होंने कहा कि बिहार के मतदाता इस बार अपने अधिकार का उपयोग कर चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में योगदान दें। उन्होंने कहा, 'जैसे हम त्योहारों को आस्था और उत्साह के साथ मनाते हैं, वैसे ही मतदान को भी उत्सव की तरह मनाएं।'
