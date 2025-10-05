Bihar Chunav 2025: एक बूथ पर 1200 ही होंगे मतदाता, CEC ने बताया कब खत्म होगा चुनाव

CEC ने बताया कि इस बार बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने वोटर सूची को शुद्ध करने का बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची का निरीक्षण और सत्यापन किया गया। उन्होंने कहा, 'जैसे वैशाली ने देश को गणतंत्र दिया, वैसे ही बिहार के BLO ने SIR प्रक्रिया में एक कीर्तिमान स्थापित किया।' इस बार वोटर पर्ची में मतदान केंद्र के साथ सभी जानकारी उपलब्ध होगी और मतदाता मोबाइल बूथ पर जमा करेंगे। साथ ही उम्मीदवार का फोटो बड़ा होगा और हर बूथ पर वेबकास्टिंग की सुविधा होगी।