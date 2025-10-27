छठ अर्घ्य से पहले पटना में अलर्ट! इन 13 गंगा घाटों पर मंडरा रहा खतरा, प्रशासन ने व्रतियों को जाने से किया मना

जिला प्रशासन ने इन 13 घाटों को प्रतिबंधित करने के साथ ही, पर्व को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए दर्जनों सुरक्षित घाटों पर व्यापक इंतजाम किए हैं। सुरक्षित घाटों पर गहरे पानी को चिह्नित कर मजबूत बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही, एसडीआरएफ (SDRF) और एनडीआरएफ (NDRF) की टीमों को मोटर बोट के साथ तैनात किया गया है। हर घाट पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे छठ के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और केवल सुरक्षित घाटों का ही रुख करें।