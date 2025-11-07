बिहार चुनाव: रिकॉर्ड वोटिंग से मुख्य चुनाव आयुक्त हुए खुश, जानिए क्या बोले ज्ञानेश कुमार

Bihar elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में जमकर वोटिंग हुई है। साल 1951 के बाद से सबसे ज्यादा भागीदारी है। बंपर वोटिंग से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी खुश हैं। ज्ञानेश ने कहा कि बिहार ने पूरे देश को रास्ता दिखाया। एसआईआर में कोई आपत्ति नहीं आई। 1951 के बाद सबसे ज्यादा मतदान हुआ। सबसे साफ मतदाता सूची और लोगों का जोश देखने को मिला। पारदर्शी और मेहनती चुनाव व्यवस्था है। यह 'लोकतंत्र की जीत' है।