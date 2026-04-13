बिहार में CM को लेकर सस्पेंस के बीच शपथ समारोह की तैयारी तेज, DM ने राज्यपाल को सौंपी सुरक्षा रिपोर्ट

बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर सियासी हलचल तेज है। इसी बीच सोमवार को पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन ने राज्यपाल से करीब 30 मिनट तक मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक, डॉ. त्यागराजन लोकभवन पहुंचे और मुख्यमंत्री के शपथ समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने वीवीआईपी मूवमेंट, सुरक्षा घेरा और पार्किंग व्यवस्था से जुड़ी पूरी रिपोर्ट भी राज्यपाल को सौंपी है।