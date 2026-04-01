नीतीश के इस्तीफे के बाद ‘गुजरात से चलेगी बिहार सरकार’, जनता नहीं, दो लोग करेंगे फैसला: तेजस्वी

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बिहार सरकार का संचालन गुजरात से किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर लिया जाने वाला फैसला जनता के जनादेश को प्रतिबिंबित नहीं करेगा। तेजस्वी यादव ने दावा किया, “यह निर्णय केवल दो लोग मिलकर लेंगे।” उन्होंने आगे कहा कि नई सरकार तो बनेगी, लेकिन उसका संचालन गुजरात से होगा। उनके मुताबिक, जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा, वह वास्तव में जनता का चुना हुआ नहीं होगा, क्योंकि एनडीए ने जिस चेहरे के नाम पर वोट मांगे थे, उसे अब हटाया जा रहा है।