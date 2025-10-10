NDA में सब ऑल इज वेल? सम्राट चौधरी के घर हुई बड़ी बैठक में नहीं दिखे चिराग, मांझी और कुशवाहा

सम्राट चौधरी के आवास पर NDA की मीटिंग
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए (NDA) के भीतर सीट बंटवारे पर चर्चा अब तनातनी में बदलती दिख रही है। शुक्रवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए की एक अहम बैठक बुलाई गई लेकिन इस मीटिंग में गठबंधन के तीन बड़े चेहरे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नदारद रहे। यह गैरमौजूदगी अब नई अटकलों को हवा दे रही है कि क्या एनडीए के भीतर सब वाकई ऑल इज़ वेल है?
इस बैठक में बीजेपी और जेडीयू के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ जेडीयू की ओर से सांसद ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा, बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी, और जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा शामिल हुए।
लेकिन लोजपा (रामविलास), हम (से.) और आरएलएम यानी चिराग, मांझी और कुशवाहा तीनों इस बैठक में नहीं दिखें। इतना ही नहीं इनकी पार्टी से कोई और प्रतिनिधि भी इस बैठक में नहीं दिखा। अब बैठक से इनकी गैरहाजिरी ने पूरी पॉलिटिकल तस्वीर बदल दी और नई चर्चा को जन्म दे दिया।
सूत्रों के मुताबिक, बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने RLM सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी, लेकिन चर्चा किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। वहीं, जीतन राम मांझी से भी बीजेपी के नेताओं की मुलाकात होने की खबर है, पर सीटों पर समझौते की बात अभी फाइनल नहीं हो सकी है।
इससे पहले दिल्ली में चिराग पासवान और नित्यानंद राय के बीच मुलाकात हुई थी। मीटिंग के बाद चिराग पासवान ने कहा था, 'बात बहुत पॉज़िटिव चल रही है। हम हर छोटी डिटेल पर चर्चा कर रहे हैं ताकि गठबंधन के अंदर बाद में कोई गलतफ़हमी न हो।' लेकिन अब चिराग या उनकी पार्टी के किसी सदस्य का पटना बैठक में न दिखना बताता है कि शायद डिटेलिंग अब भी अधूरी है।
बैठक के बाद बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने कहा, 'सब कुछ पॉज़िटिव है। एनडीए में किसी तरह की नाराज़गी नहीं है। सीट शेयरिंग पर जल्द ही घोषणा होगी।' वहीं जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, 'एनडीए में सब ऑल इज वेल है। बातचीत अंतिम दौर में है और फाइनल होने के बाद हम मीडिया को बताएंगे।' हालांकि, इन बयानों के बावजूद तीन नेताओं की गैरहाजिरी को लेकर सियासी गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं।
इधर, पहले चरण की 121 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में गठबंधन के भीतर कितनी सीट, किसके खाते में इस सवाल ने सबकी नींद उड़ा रखी है।
