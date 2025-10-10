NDA में सब ऑल इज वेल? सम्राट चौधरी के घर हुई बड़ी बैठक में नहीं दिखे चिराग, मांझी और कुशवाहा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए (NDA) के भीतर सीट बंटवारे पर चर्चा अब तनातनी में बदलती दिख रही है। शुक्रवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए की एक अहम बैठक बुलाई गई लेकिन इस मीटिंग में गठबंधन के तीन बड़े चेहरे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नदारद रहे। यह गैरमौजूदगी अब नई अटकलों को हवा दे रही है कि क्या एनडीए के भीतर सब वाकई ऑल इज़ वेल है?