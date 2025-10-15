LJPR Candidate List: चिराग पासवान की पार्टी ने 14 उम्मीदवारों को दिया टिकट, जानें कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के साथ पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से भी उम्मीदवारों को बधाई दी गई। संदेश में कहा गया, "लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार घोषित बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी 'बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट' के सपनों को साकार करने के लिए और बिहार के सर्वांगीण विकास में आप अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आपके समर्पण, जनता के समर्थन से बिहार विधानसभा चुनाव में डबल इंजन वाली एनडीए सरकार की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत निश्चित है।"