नीतीश को सीएम बनाने के लिए पहली बार चुनाव लड़ रही LJPR, चिराग पासवान ने बताया 2020 में NDA से क्यों हुए थे अलग

चिराग पासवान अब अपनी छवि को दोबारा गढ़ने में जुटे हैं। 2020 में उन्हें मोदी का हनुमान लेकिन नीतीश का विरोधी कहा गया था। अब वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि LJP(R) एक जिम्मेदार सहयोगी दल के रूप में NDA में सक्रिय भूमिका निभाएगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार चिराग पासवान युवा वोट बैंक और दलित-आकांक्षी वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।