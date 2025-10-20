Patrika LogoSwitch to English

पटना

नीतीश को सीएम बनाने के लिए पहली बार चुनाव लड़ रही LJPR, चिराग पासवान ने बताया 2020 में NDA से क्यों हुए थे अलग

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने साफ किया है कि उनकी पार्टी पहली बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के उद्देश्य से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि 2020 के चुनाव में उन्हें मजबूरी में एनडीए से अलग होना पड़ा क्योंकि उस वक्त पार्टी की अनदेखी हो रही थी, न सीटें मिल रही थीं न सम्मान।

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 20, 2025

लोजपा (रामविलास) अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। फोटो- X/@iChiragPaswan

बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इस बार राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं। इस बीच, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव एनडीए से अलग होकर क्यों लड़ा था। उन्होंने यह भी कहा, "मेरी पार्टी, LJPR नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पहली बार चुनाव लड़ रही है।"

2020 में मेरे पास कोई विकल्प नहीं था - चिराग पासवान

चिराग पासवान ने कहा, "वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के समय परिस्थितियां ऐसी थीं कि NDA में बने रहना संभव नहीं था। उस वक्त हमारी पार्टी को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। हमें सीटें नहीं मिल रही थीं, बात नहीं सुनी जा रही थी। तब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अलग होकर चुनाव लड़ने का।”

चिराग पासवान ने कहा कि उनके पास 2020 के चुनाव के दौरान महागठबंधन में जाने का भी विकल्प था, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। उन्होंने कहा, “मैं मोदी जी के साथ था, हूं और रहूंगा। NDA से अलग होकर भी मैंने भाजपा के खिलाफ एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा। हमने सिर्फ जेडीयू के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।”

चाचा जी समझेंगे गठबंधन में अपमान का दर्द

चिराग पासवान ने अपने चाचा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, “आज जब पारस जी की पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरी है, तो उन्हें समझ में आ गया होगा कि जब किसी गठबंधन में आपको इस हद तक दरकिनार कर दिया जाए कि आपकी बात की कोई अहमियत ही न बचे, तब मजबूरी में अकेले चुनाव लड़ना पड़ता है।”

अब नीतीश जी के साथ नई शुरुआत

LJP(R) अध्यक्ष ने आगे कहा कि अब बिहार की राजनीति में नया दौर शुरू हो चुका है। “मेरे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी हैं। इस बार मेरी पार्टी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। यह बिहार की स्थिरता और विकास के लिए ज़रूरी है।”

बता दें कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने अकेले मैदान में उतरकर कई जेडीयू प्रत्याशियों को हराया था, जिससे NDA को बड़ा नुकसान हुआ था। चिराग की पार्टी ने उस साल चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनका सिर्फ एक ही उम्मीदवार जीत पाया था। हालांकि अब समीकरण कुछ अलग है और वही चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं।

2025 में नया LJPR मॉडल

चिराग पासवान अब अपनी छवि को दोबारा गढ़ने में जुटे हैं। 2020 में उन्हें मोदी का हनुमान लेकिन नीतीश का विरोधी कहा गया था। अब वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि LJP(R) एक जिम्मेदार सहयोगी दल के रूप में NDA में सक्रिय भूमिका निभाएगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार चिराग पासवान युवा वोट बैंक और दलित-आकांक्षी वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

ये भी पढ़ें

फूट-फूटकर रो पड़ीं RJD नेत्री उषा देवी, बोलीं– हमसे पैसा नहीं मांगा, पर पैराशूट से आए लोग टिकट ले गए
पटना
bihar election: राजद नेत्री उषा देवी

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

20 Oct 2025 11:14 am

नीतीश को सीएम बनाने के लिए पहली बार चुनाव लड़ रही LJPR, चिराग पासवान ने बताया 2020 में NDA से क्यों हुए थे अलग

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिवाली से पहले बिहार की हवा हुई जहरीली, खराब श्रेणी में पहुंचा पटना, गया और भागलपुर का AQI

पटना

Bihar Election : नीतीश मुझे मंत्री बनाना चाहते थे लेकिन मैंने कहा… अनंत सिंह ने बताई राज की बात, सूरजभान को हराने का किया दावा

Anant Singh Filed his nomination from Mokama
राष्ट्रीय

‘शरद जी के ऋण से मुक्त हो सकते थे लालू जी…’ शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर भावुक हुए शिवानंद तिवारी

शिवानंद तिवारी, लालू यादव, शांतनु यादव और शरद यादव
पटना

Bihar Weather: बिहार में दीपावली पर कैसा रहेगा मौसम, बारिश को लेकर आईएमडी शेयर किया ये अपडेट

up weather alert heavy rain yellow warning uttar pradesh
पटना

Congress Candidates List: कांग्रेस की बिहार चुनाव को लेकर चौथी लिस्ट जारी, देखिए किसे कहां से मिला टिकट

CG Politics: दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में अहम बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा
पटना
