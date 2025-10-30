चिराग पासवान की सभा में सेल्फी के लिए बेकाबू हुई भीड़, पुलिस लाठीचार्ज करने ही वाली थी कि… मंत्री बोले- नहीं चलेगी एक भी लाठी

वैशाली में चिराग पासवान
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच नेताओं की जनसभाओं में भीड़ का सैलाब उमड़ रहा है। गुरुवार को वैशाली जिले के राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की सभा में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। चिराग पासवान यहां एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी महेंद्र राम के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। जैसे ही मंच से उनका भाषण खत्म हुआ और वे नीचे उतरे, वैसे ही सैकड़ों की संख्या में समर्थक उनकी ओर दौड़ पड़े। हर कोई उनके साथ फोटो और सेल्फी लेने की कोशिश में था। देखते-देखते भीड़ ने सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया और स्थिति कुछ मिनटों में ही नियंत्रण से बाहर होने लगी।
हालात बिगड़ते देख मौके पर तैनात पुलिसकर्मी भीड़ को काबू में करने के लिए आगे बढ़े। अफसरों ने बल प्रयोग की तैयारी की और कुछ जवानों ने लाठियां भी उठाईं। लेकिन तभी चिराग पासवान की नजर पुलिस पर पड़ी। उन्होंने तुरंत मंच से ही तेज आवाज में आदेश देते हुए कहा, “रुको, एक भी लाठी नहीं चलेगी, जनता मेरे परिवार की तरह है।” चिराग के इस आदेश के बाद पुलिसकर्मियों ने लाठियां नीचे कर लीं और किसी तरह भीड़ को शांत कराया गया। मौके पर कुछ देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति जरूर बनी, लेकिन चिराग की तत्परता और संयम से बड़ा हादसा टल गया।
चिराग पासवान ने राजापाकड़ में लगभग 15 मिनट का भाषण दिया। भाषण के दौरान उन्होंने कहा, "जब से बिहार में डबल इंजन की सरकार आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के कई दौरे किए हैं और हज़ारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने बिहार के हर जिले में विकास कार्य शुरू किए हैं।" विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, "जब महागठबंधन के नेता आपस में ही सहमत नहीं हो पा रहे हैं, तो जनता के लिए क्या करेंगे?"
राजापाकड़ की सभा समाप्त करने के बाद चिराग पासवान हाजीपुर के महनार विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी उमेश कुशवाहा के समर्थन में रोड शो किया। यहां भी भारी भीड़ देखने को मिली। सड़कों पर चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। चिराग ने जनता से अपील की कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाने के लिए NDA उम्मीदवारों को जिताएं।
वैशाली की सभा के पहले चिराग पासवान ने छपरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में भी शिरकत की। वहां सभा के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा पलटवार किया। चिराग ने कहा, “जिस नेता प्रतिपक्ष को ये भी नहीं पता कि केंद्र द्वारा पारित विधेयक में राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वो मुसलमानों का हितैषी कैसे हो सकता है? वक्फ संशोधन विधेयक गरीब मुसलमानों के हित में किया गया है, ताकि उनकी संपत्ति सुरक्षित रहे।”
