चिराग पासवान की सभा में सेल्फी के लिए बेकाबू हुई भीड़, पुलिस लाठीचार्ज करने ही वाली थी कि… मंत्री बोले- नहीं चलेगी एक भी लाठी

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच नेताओं की जनसभाओं में भीड़ का सैलाब उमड़ रहा है। गुरुवार को वैशाली जिले के राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की सभा में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। चिराग पासवान यहां एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी महेंद्र राम के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। जैसे ही मंच से उनका भाषण खत्म हुआ और वे नीचे उतरे, वैसे ही सैकड़ों की संख्या में समर्थक उनकी ओर दौड़ पड़े। हर कोई उनके साथ फोटो और सेल्फी लेने की कोशिश में था। देखते-देखते भीड़ ने सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया और स्थिति कुछ मिनटों में ही नियंत्रण से बाहर होने लगी।