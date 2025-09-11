लालू यादव को वो रात आज भी नहीं भूलती, जब पटना के VIP इलाके की RAF ने कर दी थी घेराबंदी

उस शाम बिहार की राजनीति में एक तनावपूर्ण माहौल था। लालू प्रसाद यादव 1, अणे मार्ग पर अपने सरकारी बंगले में मंत्रिमंडलीय सहयोगियों और समर्थकों के साथ बैठे थे। वातावरण निगेटिव था। कुछ समर्थक नारेबाजी करने लगे लेकिन लालू ने उन्हें चुप करा दिया। फोन की घंटियां लगातार बजती रहीं, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकला। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए पटना के वीआईपी इलाके को रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई थी, जो चप्पे-चप्पे पर निगाह रखे थी। अगले दिन लालू यादव की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई के अफसर आने वाले थे।