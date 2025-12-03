Bihar Assembly Session 2025: बिहार विधानसभा सत्र के दौरान क्यों गुस्सा हो गए CM नीतीश? तकनीकी गड़बड़ी से सदन में हंगामा

विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार (फोटो-वीडियो ग्रैब)
Bihar Assembly Session 2025:बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन एक बड़ी चूक हुई, जिससे न सिर्फ सदन की कार्यवाही में रुकावट आई बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नाराज हो गए। बुधवार को सेंट्रल हॉल में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का भाषण शुरू ही हुआ था कि अचानक ऑडियो सिस्टम खराब हो गया। पहले 15 मिनट तक कोई भी सदस्य गवर्नर की आवाज नहीं सुन सका।
राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ते रहे, लेकिन पूरा सदन ‘मूक सत्र’ में बैठा रहा। जब लगातार मिनटों तक आवाज नहीं आई, तो सदस्य सीटों से खड़े होकर हंगामा करने लगे। विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के विधायक भी नाराज़ दिखे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तकनीकी स्टाफ की ओर गुस्से से देखते रहे और अधिकारियों को तुरंत दिक्कत ठीक करने के निर्देश देते दिखाई दिए। हालात ऐसे हो गए कि राज्यपाल कुछ पल के लिए सकते में आ गए। करीब 15 मिनट बाद तकनीकी टीम ने माइक दुरुस्त किया, तब जाकर राज्यपाल का अभिभाषण सुना जा सका।
ऑडियो दुरुस्त होने के बाद राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों और आने वाले पांच वर्षों की योजनाओं का खाका पेश किया। उन्होंने नौकरियों, विकास, और नई परियोजनाओं पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले संयुक्त सत्र की शुरुआत में राज्यपाल के आगमन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुके देकर उनका स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी मौजूद रहे।
विधानसभा में नए MLA के शपथ ग्रहण का प्रोसेस लगभग पूरा हो चुका है। 243 में से 241 MLA शपथ ले चुके हैं। मोकामा से MLA अनंत सिंह और कुचायकोट से MLA अमरेंद्र कुमार पांडे का शपथ ग्रहण अभी बाकी है। BJP के सीनियर नेता डॉ. प्रेम कुमार बिना किसी विरोध के विधानसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग