Bihar Assembly Session 2025: बिहार विधानसभा सत्र के दौरान क्यों गुस्सा हो गए CM नीतीश? तकनीकी गड़बड़ी से सदन में हंगामा

राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ते रहे, लेकिन पूरा सदन ‘मूक सत्र’ में बैठा रहा। जब लगातार मिनटों तक आवाज नहीं आई, तो सदस्य सीटों से खड़े होकर हंगामा करने लगे। विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के विधायक भी नाराज़ दिखे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तकनीकी स्टाफ की ओर गुस्से से देखते रहे और अधिकारियों को तुरंत दिक्कत ठीक करने के निर्देश देते दिखाई दिए। हालात ऐसे हो गए कि राज्यपाल कुछ पल के लिए सकते में आ गए। करीब 15 मिनट बाद तकनीकी टीम ने माइक दुरुस्त किया, तब जाकर राज्यपाल का अभिभाषण सुना जा सका।