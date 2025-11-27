सरकारी नौकरी के लिए मास्टरप्लान रेडी! CM नीतीश ने सभी विभागों को दिया 31 दिसंबर का डेडलाइन, जनवरी में जारी होगा कैलेंडर

सीएम नीतीश कुमार ने यह सारी जानाकारी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर साझा की। इस पोस्ट के आखिरी में उन्होंने लिखा, “राज्य के युवाओं के सुखद भविष्य के लिए हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार अवसर देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सभी परीक्षाएं समय एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएंगी। बिहार के युवा आत्मनिर्भर हों और उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो हमलोगों का यही संकल्प है।”