पटना

सरकारी नौकरी के लिए मास्टरप्लान रेडी! CM नीतीश ने सभी विभागों को दिया 31 दिसंबर का डेडलाइन, जनवरी में जारी होगा कैलेंडर

Bihar Sarkari Naukri: सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की कि बिहार सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देगी। जनवरी 2026 में पूरे साल का भर्ती कैलेंडर जारी होगा और सभी परीक्षाएं एक साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 27, 2025

bihar sarkari naukri

सीएम नीतीश कुमार (फोटो- X@NitishKumar)

Bihar Sarkari Naukri: बिहार में नौकरी और सरकारी नियुक्तियों को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के सभी विभागों, जिलाधिकारियों और पुलिस हेडक्वार्टर को 31 दिसंबर, 2025 तक खाली पदों की पूरी लिस्ट सामान्य प्रशासन विभाग को जमा करने का निर्देश दिया है। सरकार ने साफ किया है कि जनवरी 2026 में पूरे साल होने वाली नियुक्ति के लिए कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें विज्ञापन की तारीखें, एग्जाम शेड्यूल और फाइनल रिजल्ट की तारीखें साफ-साफ लिखी होंगी।

एक करोड़ नौकरी देने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों (2025-30) में सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने 2020-25 के बीच 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया है। नई सरकार अब इस गति को दोगुना करना चाहती है।

परीक्षा प्रक्रिया एक साल में पूरा करने का निर्देश

नीतीश कुमार ने सभी संबंधित भर्ती आयोगों और चयन एजेंसियों को निर्देश दिया कि विज्ञापन जारी होने से लेकर अंतिम परिणाम जारी होने तक का समय एक वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, चाहे परीक्षा कितने भी चरणों में क्यों न हो। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, पेपर लीक या अनियमितताओं के लिए दोषी पाए जाने वालों पर फास्ट-ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा।

CBT सेंटर बढ़ाने का आदेश

राज्य में ऑनलाइन परीक्षाओं को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने CBT (Computer Based Test) परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि परीक्षाओं का आयोजन सही समय और सही तरीके से किया जा सके।

युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना ही हमारा संकल्प - नीतीश कुमार

सीएम नीतीश कुमार ने यह सारी जानाकारी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर साझा की। इस पोस्ट के आखिरी में उन्होंने लिखा, “राज्य के युवाओं के सुखद भविष्य के लिए हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार अवसर देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सभी परीक्षाएं समय एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएंगी। बिहार के युवा आत्मनिर्भर हों और उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो हमलोगों का यही संकल्प है।”

Hindi News / Bihar / Patna / सरकारी नौकरी के लिए मास्टरप्लान रेडी! CM नीतीश ने सभी विभागों को दिया 31 दिसंबर का डेडलाइन, जनवरी में जारी होगा कैलेंडर

