बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 21 लाख महिलाओं के खाते में भेजे 10-10 हजार रुपये, 2100 करोड़ किए ट्रांसफर

इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को की थी। उस दिन उन्होंने देशभर की 75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित किए थे। इसके बाद 3 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने दूसरे चरण के तहत 25 लाख महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की। अब तीसरे चरण में 21 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की शुरुआत के समय कहा था कि बिहार की महिलाएं मोदी और नीतीश को अपना ‘दो भाई’ मान सकती हैं, जो उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं।