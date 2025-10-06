बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 21 लाख महिलाओं के खाते में भेजे 10-10 हजार रुपये, 2100 करोड़ किए ट्रांसफर

mahila rojgar yojana की राशि ट्रांसफर करते सीएम नीतीश व अन्य (फोटो-पत्रिका)
बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक बड़ा चुनावी कदम उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 21 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजे। इस योजना के तहत अब तक कुल एक करोड़ 21 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा चुका है। इस राशि का कुल ट्रांसफर लगभग 2100 करोड़ रुपये होता है।
नीतीश कुमार ने सोमवार सुबह अपने सरकारी आवास से रिमोट के माध्यम से इस तीसरे चरण की राशि हस्तांतरित की। इस मौके पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्री और सरकारी अधिकारी मौजूद थे। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला लाभार्थी को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रारंभिक सहायता के रूप में 10,000 रुपये की पहली किस्त दी जाती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सफल व्यवसाय संचालन पर आगे चलकर प्रत्येक महिला को दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।
इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को की थी। उस दिन उन्होंने देशभर की 75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित किए थे। इसके बाद 3 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने दूसरे चरण के तहत 25 लाख महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की। अब तीसरे चरण में 21 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की शुरुआत के समय कहा था कि बिहार की महिलाएं मोदी और नीतीश को अपना ‘दो भाई’ मान सकती हैं, जो उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले पटना को मेट्रो सुविधा देने का भी कार्यक्रम रखा है। ब्लू लाइन के तीन स्टेशनों पर आज मेट्रो ट्रेन पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से जीरो माइल होते हुए भूतनाथ स्टेशन तक चलेगी। यह लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और शहरवासियों को यातायात की एक नई और सुविधाजनक सुविधा देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर में करीब 300 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे।
वहीं, बिहार चुनाव की घोषणा से पहले सियासी गतिविधियां भी तेज हैं। रविवार को महागठबंधन की अहम बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई, जिसमें सीट शेयरिंग और चुनाव रणनीति पर मंथन हुआ। इसके बाद BJP की चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी की सीटिंग और चुनावी योजना पर चर्चा हुई। इसी बीच जनसुराज पार्टी भी बिहार चुनाव में पहली बार उतर रही है और अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी करने वाली है।
