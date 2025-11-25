‘कई बार आ चुका हूं… अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ? निरीक्षण के दौरान सीएम नीतीश ने अफसरों को लगाई फटकार

मन्दिरी नाला प्रोजेक्ट पटना के उन प्रमुख ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो बारिश के वक्त शहर को जलजमाव से राहत देने में अहम भूमिका निभाता है। पिछले कई सालों से पटना के कई इलाकों में मॉनसून के दौरान पानी भरने की गंभीर समस्या सामने आती रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह परियोजना शुरू की गई थी। लेकिन निर्माण में हो रही देरी से जनता लगातार त्रस्त रही है। सीएम ने कहा कि यह काम शहर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य की गुणवत्ता पर भी पूरी निगरानी रखी जाए और किसी प्रकार की तकनीकी कमी न छोड़ी जाए।