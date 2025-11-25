Patrika LogoSwitch to English

पटना

‘कई बार आ चुका हूं… अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ? निरीक्षण के दौरान सीएम नीतीश ने अफसरों को लगाई फटकार

Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में मंदिरी नाला प्रोजेक्ट के सरप्राइज इंस्पेक्शन के दौरान नाराज हो गए। उन्होंने काम में देरी के लिए अधिकारियों को फटकार लगाते हुए पूछा कि कई बार दौरा करने के बाद भी अभी तक यह पूरा क्यों नहीं हुआ? CM ने निर्देश दिया कि प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 25, 2025

bihar politics

मंदिरी नाला का निरीक्षण करते सीएम नीतीश कुमार (फोटो- X @Jduonline)

Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को अचानक पटना के मन्दिरी नाला परियोजना स्थल पर पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चल रहे निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि देरी से पटना के स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कई बार आ चुका हूं, फिर भी काम अधूरा क्यों?

स्थल निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने डीएम और परियोजना से जुड़े इंजीनियरों को सीधे सवाल पूछते हुए कहा, “मैं यहां कई बार आ चुका हूं, फिर भी काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? पिछली बार भी यही कहा गया था कि जल्द पूरा होगा, लेकिन अभी तक नतीजा सामने क्यों नहीं है?” सीएम ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि अब देरी के लिए कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे खुद मौके पर लगातार मॉनिटरिंग करें और समयबद्ध तरीके से निर्माण पूरा कराएं।

अचानक पहुंचकर किया निरीक्षण

सीएम के साथ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, पटना के डीएम डॉ. एसएम त्यगराजन, मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव डा. चंद्रशेखर सिंह, नगर विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभाग के इंजीनियर मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान नीतीश ने नाला सफाई और ड्रेनेज अपग्रेडेशन की मौजूदा स्थिति देखी और अधिकारियों से प्रगति का विस्तृत विवरण मांगा।

क्या बोले नितिन नवीन

इस दौरान नितिन नवीन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले दिन से ही काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में सभी मंत्रियों ने पहले दिन से ही काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री जी की यह खासियत है कि वे खुद सभी प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण करते हैं और काम को अपने कमिटमेंट्स के साथ जोड़ते हैं। इसी वजह से प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होते हैं। मुख्यमंत्री ने आज जो आदेश दिए हैं, उसका पालन करते हुए कार्यों को सही समय पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

जलजमाव से परेशान होती रही पटना की जनता

मन्दिरी नाला प्रोजेक्ट पटना के उन प्रमुख ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो बारिश के वक्त शहर को जलजमाव से राहत देने में अहम भूमिका निभाता है। पिछले कई सालों से पटना के कई इलाकों में मॉनसून के दौरान पानी भरने की गंभीर समस्या सामने आती रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह परियोजना शुरू की गई थी। लेकिन निर्माण में हो रही देरी से जनता लगातार त्रस्त रही है। सीएम ने कहा कि यह काम शहर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य की गुणवत्ता पर भी पूरी निगरानी रखी जाए और किसी प्रकार की तकनीकी कमी न छोड़ी जाए।

Bihar news

नीतीश कुमार

25 Nov 2025 06:44 pm

