400 माफिया रडार पर, स्कूल-कॉलेज के बाहर स्पेशल फोर्स… क्राइम कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान तैयार

Bihar News:बिहार में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद गृह विभाग ने कानून-व्यवस्था को लेकर बड़े निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को गृहमंत्री का पदभार संभालने के बाद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध और संगठित माफिया के खिलाफ कठोर अभियान की घोषणा की। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में अपराध पर जीरो टॉलरेंस होगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सोशल मीडिया अभद्रता और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार कर सुशासन को गृह विभाग और मजबूत करेगी।