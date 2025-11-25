400 माफिया रडार पर, स्कूल-कॉलेज के बाहर स्पेशल फोर्स… क्राइम कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान तैयार

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (फोटो - X @samrat4bjp)
Bihar News:बिहार में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद गृह विभाग ने कानून-व्यवस्था को लेकर बड़े निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को गृहमंत्री का पदभार संभालने के बाद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध और संगठित माफिया के खिलाफ कठोर अभियान की घोषणा की। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में अपराध पर जीरो टॉलरेंस होगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सोशल मीडिया अभद्रता और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार कर सुशासन को गृह विभाग और मजबूत करेगी।
सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य के अलग-अलग जिलों के 400 बड़े क्रिमिनल और माफिया लीडर की लिस्ट तैयार की गई है। इनमें लैंड माफिया, शराब माफिया, एक्सटॉर्शन गैंग, आर्म्स स्मगलर और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन वाले क्रिमिनल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कोर्ट का ऑर्डर मिलते ही इनमें से दो माफिया के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया है और कोर्ट की मंज़ूरी मिलते ही आने वाले दिनों में बाकी नामों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा।
गृह मंत्री ने लड़कियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए ऐलान किया कि राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट के बाहर स्पेशल पुलिस तैनात की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी रोमियो बच नहीं पाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि छात्रों विशेषकर बहनों-बेटियों को परेशान करे। छुट्टी के समय भी पुलिस तैनात रहेगी। इसके लिए हर जिले में SP स्तर पर निगरानी और नियंत्रण का आदेश दिया गया है।
सम्राट चौधरी ने उस नेटवर्क पर भी हमला बोला जिसने जेल सिस्टम को क्राइम का अड्डा बना दिया है। उन्होंने कहा कि अब जेल में मोबाइल फोन कैसे आते हैं और उन्हें कौन सप्लाई करता है, इसकी जांच की जाएगी। बाहर का खाना तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक डॉक्टर न लिखे। उन्होंने इशारा किया कि जेलों में रेड मारकर गैर-कानूनी कामों को पूरी तरह खत्म किया जाएगा।
होम मिनिस्टर ने कहा कि इंटरनेट पर बदनामी, धमकी और गाली-गलौज को भी क्राइम माना जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को गाली देने या बेइज्जत करने वाले के खिलाफ शिकायत मिलने पर तुरंत केस दर्ज किया जाएगा। इस पर नज़र रखने के लिए साइबर सेल को और मजबूत किया जाएगा।
पद संभालने से पहले, सम्राट चौधरी ने सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की। पूजा के बाद उन्होंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पहले से ही मजबूत है और आगे भी बेहतर होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन है और आगे भी रहेगा इसे बस और बेहतर किया जाएगा।
