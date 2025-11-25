Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

400 माफिया रडार पर, स्कूल-कॉलेज के बाहर स्पेशल फोर्स… क्राइम कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान तैयार

Bihar News: बिहार होम डिपार्टमेंट का चार्ज लेने के बाद सम्राट चौधरी ने साफ किया कि अपराध के प्रति ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के सुशासन को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए अपने प्लान भी बताए।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 25, 2025

bihar news: सम्राट चौधरी

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (फोटो - X @samrat4bjp)

Bihar News:बिहार में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद गृह विभाग ने कानून-व्यवस्था को लेकर बड़े निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को गृहमंत्री का पदभार संभालने के बाद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध और संगठित माफिया के खिलाफ कठोर अभियान की घोषणा की। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में अपराध पर जीरो टॉलरेंस होगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सोशल मीडिया अभद्रता और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार कर सुशासन को गृह विभाग और मजबूत करेगी।

400 माफिया की लिस्ट तैयार, दो के खिलाफ एक्शन शुरू

सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य के अलग-अलग जिलों के 400 बड़े क्रिमिनल और माफिया लीडर की लिस्ट तैयार की गई है। इनमें लैंड माफिया, शराब माफिया, एक्सटॉर्शन गैंग, आर्म्स स्मगलर और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन वाले क्रिमिनल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कोर्ट का ऑर्डर मिलते ही इनमें से दो माफिया के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया है और कोर्ट की मंज़ूरी मिलते ही आने वाले दिनों में बाकी नामों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा।

स्कूल-कॉलेज के बाहर स्पेशल फोर्स की तैनाती

गृह मंत्री ने लड़कियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए ऐलान किया कि राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट के बाहर स्पेशल पुलिस तैनात की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी रोमियो बच नहीं पाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि छात्रों विशेषकर बहनों-बेटियों को परेशान करे। छुट्टी के समय भी पुलिस तैनात रहेगी। इसके लिए हर जिले में SP स्तर पर निगरानी और नियंत्रण का आदेश दिया गया है।

जेल प्रशासन की होगी सख्त निगरानी

सम्राट चौधरी ने उस नेटवर्क पर भी हमला बोला जिसने जेल सिस्टम को क्राइम का अड्डा बना दिया है। उन्होंने कहा कि अब जेल में मोबाइल फोन कैसे आते हैं और उन्हें कौन सप्लाई करता है, इसकी जांच की जाएगी। बाहर का खाना तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक डॉक्टर न लिखे। उन्होंने इशारा किया कि जेलों में रेड मारकर गैर-कानूनी कामों को पूरी तरह खत्म किया जाएगा।

सोशल मीडिया अभद्रता पर भी एक्शन

होम मिनिस्टर ने कहा कि इंटरनेट पर बदनामी, धमकी और गाली-गलौज को भी क्राइम माना जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को गाली देने या बेइज्जत करने वाले के खिलाफ शिकायत मिलने पर तुरंत केस दर्ज किया जाएगा। इस पर नज़र रखने के लिए साइबर सेल को और मजबूत किया जाएगा।

बिहार में सुशासन कायम है - सम्राट चौधरी

पद संभालने से पहले, सम्राट चौधरी ने सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की। पूजा के बाद उन्होंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पहले से ही मजबूत है और आगे भी बेहतर होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन है और आगे भी रहेगा इसे बस और बेहतर किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

बिहार के 1 करोड़ युवाओं को अगले पांच सालों में नौकरी कैसे मिलेगी? CM नीतीश कुमार ने बताया मास्टर प्लान
पटना
Bihar CM Nitish Kumar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

25 Nov 2025 04:14 pm

Published on:

25 Nov 2025 04:13 pm

Hindi News / Bihar / Patna / 400 माफिया रडार पर, स्कूल-कॉलेज के बाहर स्पेशल फोर्स… क्राइम कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान तैयार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार को टेक हब बनाने की तैयारी! नीतीश कैबिनेट ने AI मिशन, सैटेलाइट टाउनशिप और डिफेंस कॉरिडोर को दी हरी झंडी

bihar cabinet
पटना

‘भाजपाई जंगलराज में अपराधी बने सम्राट…’ मधुबनी और पटना में गोलीबारी पर RJD ने सरकार को घेरा

Samrat Chaudhary
पटना

मेरे भाई ने वोट दिया था PK को, जनसुराज को गया ही नहीं- बिहार चुनाव को लेकर पत्रकार का दावा

Bihar News: प्रशांत किशोर फाइल फोटो
पटना

Bihar Politics: राबड़ी आवास से कई दिनों बाद बाहर आए तेजस्वी यादव…पर चुप्पी बरकरार, पत्नी और बच्चे भी दिल्ली रवाना

तेजस्वी यादव: bihar politics
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.