Patna Metro: पटना में आज से दौड़ेगी बिहार की पहली मेट्रो… हर 20 मिनट में मिलेगी ट्रेन, जानें पूरी टाइमिंग, किराया और रूट

यात्रियों के लिए मेट्रो की सुविधा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेगी। शुरुआती चरण में हर 20 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें मिलेंगी। यानी अगर आप एक ट्रेन मिस कर दें, तो सिर्फ 20 मिनट बाद अगली ट्रेन तैयार होगी। आने वाले महीनों में यह फ्रीक्वेंसी घटाकर हर 10 मिनट कर दी जाएगी, ताकि यात्रियों को और अधिक सुविधा मिल सके।