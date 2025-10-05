RJD शासन में 32000 अपहरण, 18000 हत्याएं और 59 नरसंहार… नित्यानंद राय बोले- यही है जंगलराज की असल कहानी

नित्यानंद राय ने कहा कि राजद शासनकाल में अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण मिला था। राजद और लालू परिवार की सरकार के संरक्षण में अपहरण और हत्या बिहार में आम बात बन गई थी। रात-दिन घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। 32,000 से अधिक अपहरण, 18,000 हत्याएं और 59 नरसंहार इसका ज्वलंत प्रमाण हैं। केंद्रीय मंत्री ने तेजस्वी यादव को चुनौती दी कि क्या वे बिहार की जनता को बताएंगे कि राजद के शासन में अपराधियों को किस स्तर तक संरक्षण मिला और क्या दोषियों को मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने वाली डील से लाभ मिला।