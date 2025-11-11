Bihar Weather: ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सिहरन, पटना में 13 और गया में 11 डिग्री पहुंचा पारा; अगले 72 घंटों में और गिरेगा तापमान

मौसम विभाग ने जारी किया कड़ाके की ठंड का अलर्ट (Photo Source- Patrika)
Bihar Weather: बिहार में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली पछुआ हवाओं ने नवंबर की शुरुआत में ही कड़ाके की ठंड का एहसास करा दिया है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। आमतौर पर इतना तापमान दिसंबर के अंत या जनवरी में देखने को मिलता है।
मौसम विभाग के अनुसार पिछले 72 घंटों में राज्य के अधिकांश जिलों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आई है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक बनी हुई है, जिसके कारण दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंड का अहसास बढ़ गया है।
राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान 13.4°C दर्ज किया गया। गया जिले के कोंच और आसपास के इलाकों में पारा 11.5°C तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। पश्चिम चंपारण में 11.8°C, रोहतास में 12.1°C, नवादा में 12.7°C, बक्सर में 13°C और पूर्वी चंपारण में 12°C रिकॉर्ड किया गया।
राज्य के लगभग 25 जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे बना हुआ है। झारखंड सीमा वाले जिले जैसे औरंगाबाद, कैमूर, नवादा, गया और जमुई में ठंड अधिक महसूस हो रही है। सीमांचल क्षेत्रों कटिहार, पूर्णिया और अररिया में तापमान थोड़ा अधिक है, लेकिन सुबह-शाम की सिहरन बढ़ चुकी है।
सुबह के समय कई जिलों में हल्की धुंध देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि धुंध के कारण सूर्य की किरणें जमीन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे दिन का तापमान भी स्थिर बना हुआ है। दिन में हल्की गर्मी और शाम होते ही तेज ठंड महसूस की जा रही है।
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले 48 से 72 घंटों में तापमान में 1 से 2 डिग्री और गिरावट हो सकती है। राज्य के मैदानी भागों में सुबह के समय धुंध की तीव्रता बढ़ेगी। हालांकि दिन में हल्की धूप रहेगी, लेकिन पछुआ हवा के कारण ठंड का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि सुबह-शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनें। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को ठंडी हवा से बचाना जरूरी है। जिन लोगों को खांसी और सांस से जुड़ी समस्या है उन्हें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।
तापमान कम होते ही लोगों ने कपड़ों की अलमारी बदलना शुरू कर दिया है। बाजारों में स्वेटर, जैकेट और ऊनी टोपी की मांग बढ़ने लगी है। गांवों में लोग देर शाम अलाव तापते और सुबह चाय की दुकान पर हाथ सेंकते दिख रहे हैं। शहरों में भी सुबह की सड़कों पर मोटरसाइकिल सवार लोग चेहरे को स्कार्फ से ढककर निकलते नजर आ रहे हैं।
