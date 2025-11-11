Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सिहरन, पटना में 13 और गया में 11 डिग्री पहुंचा पारा; अगले 72 घंटों में और गिरेगा तापमान

Bihar Weather: ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सिहरन, पटना में 13 और गया में 11 डिग्री पहुंचा पारा; अगले 72 घंटों में और गिरेगा तापमान

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 11, 2025

IMD Alert

मौसम विभाग ने जारी किया कड़ाके की ठंड का अलर्ट (Photo Source- Patrika)

Bihar Weather: बिहार में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली पछुआ हवाओं ने नवंबर की शुरुआत में ही कड़ाके की ठंड का एहसास करा दिया है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। आमतौर पर इतना तापमान दिसंबर के अंत या जनवरी में देखने को मिलता है।

पछुआ हवाओं से पारा तेजी से गिरा

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 72 घंटों में राज्य के अधिकांश जिलों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आई है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक बनी हुई है, जिसके कारण दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंड का अहसास बढ़ गया है।

पटना में तापमान 13°C, गया सबसे ठंडा

राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान 13.4°C दर्ज किया गया। गया जिले के कोंच और आसपास के इलाकों में पारा 11.5°C तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। पश्चिम चंपारण में 11.8°C, रोहतास में 12.1°C, नवादा में 12.7°C, बक्सर में 13°C और पूर्वी चंपारण में 12°C रिकॉर्ड किया गया।

25 से अधिक जिलों में पारा 15°C के नीचे

राज्य के लगभग 25 जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे बना हुआ है। झारखंड सीमा वाले जिले जैसे औरंगाबाद, कैमूर, नवादा, गया और जमुई में ठंड अधिक महसूस हो रही है। सीमांचल क्षेत्रों कटिहार, पूर्णिया और अररिया में तापमान थोड़ा अधिक है, लेकिन सुबह-शाम की सिहरन बढ़ चुकी है।

घनी धुंध की वजह से धूप बेअसर

सुबह के समय कई जिलों में हल्की धुंध देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि धुंध के कारण सूर्य की किरणें जमीन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे दिन का तापमान भी स्थिर बना हुआ है। दिन में हल्की गर्मी और शाम होते ही तेज ठंड महसूस की जा रही है।

अगले 72 घंटों में और गिरेगा तापमान

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले 48 से 72 घंटों में तापमान में 1 से 2 डिग्री और गिरावट हो सकती है। राज्य के मैदानी भागों में सुबह के समय धुंध की तीव्रता बढ़ेगी। हालांकि दिन में हल्की धूप रहेगी, लेकिन पछुआ हवा के कारण ठंड का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि सुबह-शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनें। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को ठंडी हवा से बचाना जरूरी है। जिन लोगों को खांसी और सांस से जुड़ी समस्या है उन्हें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।

लोगों ने निकाली रजाई और गर्म कपड़े

तापमान कम होते ही लोगों ने कपड़ों की अलमारी बदलना शुरू कर दिया है। बाजारों में स्वेटर, जैकेट और ऊनी टोपी की मांग बढ़ने लगी है। गांवों में लोग देर शाम अलाव तापते और सुबह चाय की दुकान पर हाथ सेंकते दिख रहे हैं। शहरों में भी सुबह की सड़कों पर मोटरसाइकिल सवार लोग चेहरे को स्कार्फ से ढककर निकलते नजर आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Bihar Election: अतरी में HAM पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई, जीतनराम मांझी बोले-मतदाताओं को डराने की कोशिश
गया
Jitan Ram Manjhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

Published on:

11 Nov 2025 07:37 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सिहरन, पटना में 13 और गया में 11 डिग्री पहुंचा पारा; अगले 72 घंटों में और गिरेगा तापमान

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election 2025 Live: अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी

बारां

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

Bihar Election: ‘मतदान प्रतिशत बढ़ा नहीं, घटा है’, दूसरे चरण की वोटिंग के बीच पप्पू यादव का बड़ा दावा

पटना

Bihar Election 2025 Phase 2: अंतिम चरण का मतदान शुरू, 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला

पटना

Bihar Election: अतरी में HAM पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई, जीतनराम मांझी बोले-मतदाताओं को डराने की कोशिश

Jitan Ram Manjhi
गया

Bihar Second Phase Voting: सीमांचल की 24 सीटों के हाथ में बिहार की तकदीर, 70% मुस्लिम आबादी है इसकी ताकत

दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: अनंत सिंह के आवास पर जश्न का माहौल, जानिए पंडाल से लेकर भोज तक की क्यों हो रही तैयारी

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.