Bihar Weather: ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सिहरन, पटना में 13 और गया में 11 डिग्री पहुंचा पारा; अगले 72 घंटों में और गिरेगा तापमान

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले 48 से 72 घंटों में तापमान में 1 से 2 डिग्री और गिरावट हो सकती है। राज्य के मैदानी भागों में सुबह के समय धुंध की तीव्रता बढ़ेगी। हालांकि दिन में हल्की धूप रहेगी, लेकिन पछुआ हवा के कारण ठंड का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि सुबह-शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनें। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को ठंडी हवा से बचाना जरूरी है। जिन लोगों को खांसी और सांस से जुड़ी समस्या है उन्हें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।