सम्राट चौधरी के लिए चूड़ियां, CM नीतीश का फूंका पुतला… NEET छात्रा मर्डर-रेप केस में कांग्रेस का प्रदर्शन

Bihar News: पटना के हॉस्टल में NEET परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा के रेप और मौत के बाद बिहार का राजनीतिक माहौल गरमा गया है। सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने पटना की सड़कों पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और महिला कार्यकर्ता शामिल हुए।