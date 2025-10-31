Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

’26 सेकंड में खत्म हो गया NDA का मेनिफेस्टो, मुंह दिखाकर भागे BJP नेता’, गहलोत का PM मोदी और नीतीश पर हमला

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने शुक्रवार को अपना मेनीफेस्टो जारी किया। जिसके बाद कांग्रेस नेता लगातार एनडीए पर हमलावर हैं, खास कर प्रेस कांफ्रेंस की अवधि को लेकर। पढ़िए क्या बोले अशोक गहलोत और अखिलेश सिंह। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 31, 2025

bihar news

प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, अखिलेश सिंह व अन्य (फ़ोटो-पत्रिका)

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए द्वारा 'संकल्प पत्र' जारी किए जाने के कुछ ही घंटों बाद, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अवधि और विश्वसनीयता पर बड़ा हमला बोला है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने जहां घोषणापत्र को झूठ का पुलिंदा बताया, वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने नीतीश कुमार को कठपुतली कहने से भी गुरेज नहीं किया।

26 सेकंड में PC खत्म - अशोक गहलोत

अशोक गहलोत ने एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय पर सवाल उठाते हुए तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा, "26 सेकंड में यह मेनिफेस्टो का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। कुछ पत्रकारों ने कहा कि यह मेरे जीवन की सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस है।" गहलोत ने आरोप लगाया कि एनडीए नेता बिना सवाल सुने भाग खड़े हुए क्योंकि वे जवाब देने से डर रहे थे।

गहलोत ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए कहा, "आपने जो वादा किया था 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज बिहार को दूंगा, उसका क्या हुआ है? आप पेपर लीक पर क्यों नहीं बोलते हैं?" उन्होंने एनडीए के घोषणापत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया और कहा कि कांग्रेस इस संकल्प पत्र की हकीकत बिहार की जनता को बताएगी।

बिहार चुनाव 2025 की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें

नीतीश कुमार कठपुतली- सांसद अखिलेश सिंह

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने एनडीए के नेताओं पर नीतीश कुमार के अपमान का आरोप लगाया। अखिलेश सिंह ने कहा, "मैं घर में देख रहा था, 7 सेकंड का यह फोटो शूट हुआ घोषणापत्र का। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर सरकार चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री और अमित शाह सरकार चला रहे हैं, जो भी नीति निर्धारित किया जा रहा है, वह दोनों नेताओं के द्वारा किया जा रहा है।"

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ जो व्यवहार किया गया, वह बिहारी का अपमान है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके उनके वोट बैंक का इस्तेमाल कर रही है और जल्द ही भाजपा नीतीश कुमार को पीछे कर देगी और यही चीज एनडीए के अन्य घटक दलों के साथ भी होगा।

कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल

मोकामा में जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या पर अखिलेश सिंह ने बिहार सरकार की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार के शासनकाल में 53,000 हत्याएं हुई हैं, मोकामा में भी हत्या हो गई। बिहार भगवान भरोसे चल रहा है।" कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन का जो घोषणापत्र है, उसमें किए गए सभी वादे सत्ता में आने पर कैबिनेट में ले जाए जाएंगे और उन्हें पूरा किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

मोकामा में गोलीबारी से हड़कंप! RJD नेता की हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप
पटना
bihar election

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

31 Oct 2025 02:54 pm

Published on:

31 Oct 2025 02:48 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ’26 सेकंड में खत्म हो गया NDA का मेनिफेस्टो, मुंह दिखाकर भागे BJP नेता’, गहलोत का PM मोदी और नीतीश पर हमला

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

दुलारचंद हत्याकांड: सूरजभान सिंह का इलेक्शन कमीशन पर निशाना, बोले- अब जनता करेगी न्याय

सूरजभान सिंह
पटना

मोकामा में फिर हिंसक झड़प! दुलारचंद यादव की शवयात्रा में बवाल, सूरजभान सिंह पर फेंके गए पत्थर

दुलारचंद यादव की शव यात्रा
पटना

‘आपके पास एक विकल्प है, अगर अब भी पुराने…’, NDA का घोषणा पत्र जारी होते ही क्या बोले प्रशांत किशोर?

Prashant Kishor
राष्ट्रीय

‘हमारे प्रत्याशियों पर हमले हो रहे हैं, हम लोग अब…’, चुनाव से पहले मांझी का बड़ा बयान, CM पद को लेकर भी बोले

Jitan Ram Manjhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.