’26 सेकंड में खत्म हो गया NDA का मेनिफेस्टो, मुंह दिखाकर भागे BJP नेता’, गहलोत का PM मोदी और नीतीश पर हमला

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने एनडीए के नेताओं पर नीतीश कुमार के अपमान का आरोप लगाया। अखिलेश सिंह ने कहा, "मैं घर में देख रहा था, 7 सेकंड का यह फोटो शूट हुआ घोषणापत्र का। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर सरकार चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री और अमित शाह सरकार चला रहे हैं, जो भी नीति निर्धारित किया जा रहा है, वह दोनों नेताओं के द्वारा किया जा रहा है।"