भोजपुर के गांव से चल रहा था ग्लोबल साइबर क्राइम! कंबोडिया और थाईलैंड के ठगों को पहुंचाया करोड़ों का फायदा

आर्थिक अपराध इकाई ने भोजपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। आर्थिक अपराध इकाई को यह सफलता नारायणपुर के भलुनी गांव में मिली है। इसमें संलिप्तअंतरराष्ट्रीय फ्रॉड मुकेश को आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार कर लिया है। गांव में लोगों को दिखाने के लिए मुकेश खेती करता था। लेकिन, घर के एक छोटे से कमरे में बैठकर सिंडिकेट चलाता था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी और उसके सहयोगी SIM बॉक्स तकनीक के जरिए VOIP कॉल को लोकल GSM कॉल में बदल देते थे। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) के DIG, मानवजीत सिंह ढिल्लों कहते हैं कि इससे “एक शुरुआती आकलन से पता चलता है कि इस सिम ऑपरेशन के कारण अकेले दूरसंचार विभाग को 50 करोड़ रुपये तक का राजस्व नुकसान हुआ है, जिसमें मुकेश द्वारा दी गई सेवाओं का इस्तेमाल करके साइबर धोखेबाजों द्वारा कमाए गए पैसे शामिल नहीं हैं,”