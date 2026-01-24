24 जनवरी 2026,

पटना

भोजपुर के गांव से चल रहा था ग्लोबल साइबर क्राइम! कंबोडिया और थाईलैंड के ठगों को पहुंचाया करोड़ों का फायदा

गांव में लोगों को दिखाने के लिए मुकेश खेती करता था। लेकिन, घर के एक छोटे से कमरे में बैठकर सिंडिकेट चलाता था।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 24, 2026

साइबर क्राइम (प्रतीकात्मक फोटो)

साइबर क्राइम (प्रतीकात्मक फोटो)

आर्थिक अपराध इकाई ने भोजपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। आर्थिक अपराध इकाई को यह सफलता नारायणपुर के भलुनी गांव में मिली है। इसमें संलिप्तअंतरराष्ट्रीय फ्रॉड मुकेश को आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार कर लिया है। गांव में लोगों को दिखाने के लिए मुकेश खेती करता था। लेकिन, घर के एक छोटे से कमरे में बैठकर सिंडिकेट चलाता था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी और उसके सहयोगी SIM बॉक्स तकनीक के जरिए VOIP कॉल को लोकल GSM कॉल में बदल देते थे। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) के DIG, मानवजीत सिंह ढिल्लों कहते हैं कि इससे “एक शुरुआती आकलन से पता चलता है कि इस सिम ऑपरेशन के कारण अकेले दूरसंचार विभाग को 50 करोड़ रुपये तक का राजस्व नुकसान हुआ है, जिसमें मुकेश द्वारा दी गई सेवाओं का इस्तेमाल करके साइबर धोखेबाजों द्वारा कमाए गए पैसे शामिल नहीं हैं,”

अवैध सिम नेटवर्क

पुलिस की जांच में पता चला कि मुकेश कुमार के दरवाज़े के पीछे, जिसके लोहे का फ्रेम और कुंडी थी, एक अवैध सिम नेटवर्क चलाया जा रहा था, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर इंटरनेशनल कॉल को रीडायरेक्ट करने और साइबर धोखाधड़ी को आसान बनाने के लिए किया जाता था, जिसे कंबोडिया और थाईलैंड जैसे दूर के ग्लोबल हब से चलाया जा रहा था।

कैसे हुआ खुलासा

इस बात की सूचना 10 जुलाई, 2025 को, EOU को पटना में दूरसंचार विभाग के कार्यालय से एक औपचारिक सूचना मिली, जिसमें कहा गया था कि उसकी डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट ने भोजपुर जिले के नारायणपुर क्षेत्र से संदिग्ध गतिविधि देखी है। टावर डंप डेटा, IMEI और कॉलिंग पैटर्न के विश्लेषण से एक अवैध सिम-बॉक्स सेटअप का पता चला, जिससे एक साथ कई सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता था। अधिकारियों को संदेह था कि इस बॉक्स का इस्तेमाल इंटरनेशनल वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) कॉल को भारतीय मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से रूट करने के लिए किया जा रहा था, जिससे उनकी असली जगह छिपाई जा रही थी।

मुकेश के पत्नी ने खोले राज

नारायणपुर ऑपरेशन के बेसिक पॉइंट्स को जोड़ने के बाद, EOU ने DSP पंकज कुमार के अंडर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई ताकि ज़मीन पर जांच की जा सके। 29 जुलाई को, SIT टीम पटना से नारायणपुर और फिर भालूनी गई। लोकल पुलिस कर्मियों, हथियारबंद अधिकारियों और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के एक प्रतिनिधि के साथ, उन्होंने नीले दरवाज़े वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया। मुकेश घर पर नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी सुमन देवी थी। सुमन ने अधिकारियों को बताया कि मुकेश दो साल से बॉक्स चला रहा था, और उसे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था।32-स्लॉट सिम बॉक्स मिले EOU अधिकारियों का कहना है कि जांच में दो 32-स्लॉट सिम बॉक्स और दो 256-सॉफ्ट सिम बॉक्स, साथ ही कई टेलीकॉम ऑपरेटरों (BSNL, Airtel, Vodafone-Idea, Jio) के 186 सिम कार्ड ज़ब्त किए।

राउटर,बायोमेट्रिक डिवाइस बरामद

इसके साथ ही राउटर,बायोमेट्रिक डिवाइस, मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, बैंक कार्ड, पहचान पत्र और 81,000 रुपये कैश भी बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि “सिम बॉक्स को लगातार 24×7 पावर बैकअप की ज़रूरत होती है, लेकिन उस इलाके में लगातार बिजली सप्लाई आम बात नहीं है। बिजली की खपत के पैटर्न और आगे की लोकल जानकारी के आधार पर, हमने भालूनी और मुकेश के घर पर ध्यान केंद्रित किया।” जिसके बाद हमने मुकेश के घर से यह सब बरामद कर पाया।

67 संदिग्ध मोबाइल नंबर पता चला

नारायणपुर की सूचना के अलावा, दूरसंचार विभाग ने बिहार पुलिस के साथ 67 संदिग्ध मोबाइल नंबरों की एक सूची साझा की। "इन नंबरों से कॉल देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को किए गए थे।" सभी 67 नंबर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में, लगभग 500 किमी दूर, सिर्फ़ दो बिक्री केंद्रों से एक्टिवेट किए गए थे – "जो व्यक्तिगत इस्तेमाल के बजाय संगठित और समन्वित खरीद का संकेत देता है", अधिकारियों का कहना है। ढिल्लों के मुताबिक, ऑपरेशन इस तरह था: “कुछ कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटरों ने सरकारी वेलफेयर स्कीमों में लोगों का नाम दर्ज कराने के बहाने गांव लेवल पर कैंप लगाए और उनका बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा किया। इस डेटा का इस्तेमाल, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटरों और रिटेलरों के साथ मिलकर, बड़ी संख्या में सिम कार्ड हासिल करने के लिए किया गया। इन कार्डों को बाद में सिम बॉक्स के ज़रिए भेजा गया और साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया गया।

