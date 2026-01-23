SIT के दावे की खुली पोल! पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड में एंटी-डिप्रेशन पिल्स को लेकर दुकानदार का बड़ा खुलासा

स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के इस दावे को वायरल हो रहे वीडियो में जहानाबाद का दवा दुकानदार खारिज करते हुए इस मामले में चौकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की टीम मेरे दुकान पर इस मामले की जांच करने आई थी। टीम के सदस्यों ने हम लोगों से जानने का प्रयास किया कि क्या बच्ची मेरे दुकान पर दवा लेने आई थी? हमने टीम के सदस्यों को कहा कि ऐसा नहीं है। हमारे दुकान पर बच्ची नहीं उसके पिता अक्सर दवा लेने आते रहते हैं। वे पैसा कभी ऑनलाइन या फिर कभी कैश दिया करते हैं। जहानाबाद के दवा दुकानकाद के ने एसआईटी टीम से यह भी कहा कि बच्ची मेरे दुकान पर कभी भी दवा लेने या फिर ऐसे भी नहीं आई है। इसके बाद टीम के सदस्यों ने सीसीटीवी फुटेज लेकर अपने साथ लेते गए हैं।